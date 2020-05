Inscrivez-vous lundi 1er juin à 19h au Live Opinion Internationale : « France, quelle relance économique ? » Avec Jean-Hervé Lorenzi et des chefs d’entreprise

Edito

Président du Cercle des économistes et fondateur des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence, qui vivront cette année leur 20ème édition, Jean-Hervé Lorenzi répondra à Michel Taube sur les enjeux économiques du déconfinement, des plans de relance proposés et annoncés, et de l’entrée de la France dans le monde d’après.

Outre-mer, Sois belle et ouvre la : inscrivez-vous au Live Opinion Internationale lundi 25 mai Vivez le monde d’après avec les Outre-Mer et Sois belle et ouvre… Opinion Internationale, le média des décideurs engagés au cœur de l’actualité, et Michel Taube, son fondateur, vous donnent rendez-vous lundi… Michel Taube

71 plaintes contre le gouvernement, aucune contre les « experts ». Les conseillers ne sont pas les décideurs. L’édito de Michel Taube Les plaintes pénales contre le gouvernement se multiplient face aux erreurs, aux retards, aux (petits) mensonges de l’exécutif depuis janvier 2020 et les premiers signaux d’alerte de la crise du coronavirus. Dans une… Michel Taube

Vous avez dit gouvernement d’union nationale ? 2. Mission impossible… pour Emmanuel Macron. L’édito de Michel Taube Nous évoquions vendredi l’impossible casting que pourrait constituer un gouvernement d’union nationale solide, prêt à affronter la tempête économique et sociale dans laquelle entre la France. Mais démissionner Edouard Philippe pour… Michel Taube

Second tour des municipales le 28 juin : le moins mauvais des mauvais choix est finalement le plus mauvais. L’édito de Michel Taube Les Français n’auront pas le cœur à aller voter le 28 juin et trouveront bien amère l’obligation de faire leur devoir de citoyen alors que des pans entiers de l’économie et de… Michel Taube

Vous avez dit gouvernement d’union nationale ? Faites vos jeux ! 1. Le casting. L’édito de Michel Taube En politique, paraît-il, on définit le projet d’abord et on choisit les femmes et les hommes ensuite. Imaginons que le projet de gouvernement national soit clair : relancer l’économie française frappée de… Michel Taube

Le syndrome du coronavirus ne tuera pas les Outre-Mer. L’édito de Michel Taube et Laurent Mairesse Au moment où tout le monde sort de chez lui et peut se déplacer jusqu’à 100 kms, regardons ce qui se passe un peu plus loin de l’Hexagone et plus particulièrement… Michel Taube

Date des municipales : va-t-on nous rejouer le coup des journées du 12 au 14 mars ? L’édito de Michel Taube Il est donc fort probable que les conseils municipaux élus au premier tour des élections municipales seront installés en fin de semaine et que, là où il y a ballotage, le second… Michel Taube