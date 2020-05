Monde

Ecartant toute idée de gouvernement d’union nationale, « étrangère à notre culture politique », Jean-Christophe Cambadélis appelle à une révolution culturelle et, plus précisément, à un Epinay de gauche pour repenser la sortie de crise et la société du monde d’après. C’est le sens de sa Lettre à un ami de gauche .

La fin des fossiles ou la fin du monde ? Les chrétiens ont choisi. 42 institutions multi-confessionnelles chrétiennes dans 14 pays annoncent aujourd’hui leur désinvestissement des combustibles fossiles. Elles exhortent également les gouvernements à penser la transition énergétique équitable et bas carbone comme socle de la reprise économique,… Michel Taube

11 mai, 0h00 : la France renaît ! L’édito de Michel Taube Subitement, la circulation enfle ; les premiers embouteillages depuis deux mois. Ah que ça nous manquait. Énormes embouteillages, même, avec plusieurs artères réservées aux vélos. Mais il n’y a presque pas de vélos,… Michel Taube

Idir, l’homme libre, nous a quittés. L’homme libre incarnait le sens même du mot « kabyle » : l’homme, le peuple libre. Opinion Internationale salue la mémoire et l’oeuvre du chanteur. Sa disparition nous rappelle celle de Rachid Taha en…

Nous voulons sortir de la crise ? Gloire au travail ! La chronique de Patrick Pilcer Cet article est paru le18 avril 2020. La sortie du confinement est à présent en ligne de mire. Le 11 mai, a priori, on devrait commencer à entrevoir le bout du tunnel,…

RSE : la martingale de l’après ? Tribune de Philippe Latombe, député Modem de Vendée Le monde d’après la crise du Covid, ne doit pas ressembler au monde d’avant en pire, comme l’a affirmé Jean-Yves Le Drian dans une interview récente au Monde. Comment concilier reprise économique rapide et…