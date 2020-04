Hommage à Christophe : Marginal Ray reprend « Les mots bleus »

Entre pop et chanson, Christophe fut aussi un esthète du son, influencé par le rock anglais et notamment Pink Floyd. Artiste engagé, notamment contre la faim dans le monde, Christophe nous a légué en 1974 cette chanson merveilleuse, revisitée ici par Marginal Ray, dont les parole furent écrites par Jean-Michel Jarre.

Salut l’artiste, et bon vent parmi les étoiles !