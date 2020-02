Valentin le Désossé. Chronique de la nouvelle époque par Jean-Philippe de Garate

Personne n’a fait le rapprochement. Le renoncement du candidat macroniste à la mairie de Paris est intervenu le jour de la Saint Valentin. La Saint Valentin… cette fête des amoureux. Comme tout le monde, j’ai entendu l’information, mais n’ai pas écouté longtemps, tant ça m’a paru bête : le sexe, n’est-ce pas aussi, parfois, souvent, un peu d’amour ? A Pigalle et ailleurs, plus d’un(e) a dû se dire que, décidément, on faisait grand cas de ce qui est d’ordinaire, banal, bien quotidien. Théâtre de boulevard ! Eh bien, non ! La comtesse du Barry a encore été guillotinée !

Personne n’a fait le rapprochement, parce que ces démissions en chaîne obéissent toutes à la même procédure : révélation de faits, montée en puissance de la « révélation », dont la répétition donne de la consistance à un scandale, le scandale étant la révélation.

J’avoue ne pas comprendre : si le scandale réside dans la révélation, pourquoi ne pas s’opposer à l’amplification, fût-elle en réaction de la révélation ? Le silence demeure la seule sagesse. Cela ravive a contrario l’image judiciaire de ces accusateurs publics qui, dans les affaires criminelles de mœurs, se répandent jusqu’à l’écœurement sur les détails physiologiques.

Cette nouvelle époque est vraiment emplie de paradoxes ! Nos contemporains qui, selon ce qu’on peut en savoir, demeurent délurés, rient aux histoires gauloises – comme avant eux des générations de Français – et plébiscitent les émissions radiophoniques et télévisées emplies de récits salaces. Ils ne sauraient pas faire la part des choses, et établir eux-mêmes une ligne Maginot entre la tête et les jambes… entre le bulletin de vote et la petite culotte du candidat.

Sauf à penser que l’essentiel est occulté. La Saint Valentin, c’est aussi l’anniversaire d’une tuerie. Le 14 février 1929, la mafia de Chigago Sud prenait le pouvoir sur celle de Chigago Nord, à méchants coups de revolver et de rafales de mitraillettes. Pas de blessé ! Tous « horizontalisés », selon le néologisme de l’époque. Al Capone devenait le maître de la ville, au détriment d’un certain Bugs Moran, que tout le monde a oublié. Il n’est pas le seul !

Personne n’a fait le rapprochement…Valentin de Terni, saint Valentin, pourtant à l’origine de cette fête ! L’empereur Claude II le Gothique l’a fait exécuter le 14 février 269 à Rome, sur la voie Flaminia parce que Valentin avait rendu la vue à la fille jusqu’alors aveugle de son geôlier. Canonisé, il sera choisi en 1496 comme le patron des amoureux par… Alexandre VI, le pape Borgia !

Al Capone et Alexandre VI Borgia … On croit rêver ! Les saints patrons ! Plutôt des parrains… Ah ! Donnez-nous encore des leçons de morale ! Et oublions en passant la leçon de Valentin de Terni : l’amour ne rend pas aveugle, l’amour décile les yeux de l’aveugle… La nouvelle époque, même à Paris, est décidément bien provinciale…

Démissionner parce qu’on aime !

Personne n’a fait le rapprochement, mais il faut insister. Valentin ? Finalement, il n’en restera qu’un. Alors que le sport le plus répandu demeure de regarder tomber les leaders politiques, abattus comme sur le champ de foire, tombés les uns sur les autres comme des dominos, domine la figure du grand maigre à faire peur : un marchand de vins devenu maître de ballets, Edme Renaudin, dit Valentin le désossé. A bien regarder la toile de Toulouse-Lautrec, on confondrait presque l’estrade avec un perchoir législatif. Griveaux en est tombé, comme tant d’autres avant lui.

On a déjà passé par pertes François Fillon et l’absolu mélange des genres, la confusion des pouvoirs, l’intromission « judiciaire » dans un procès électoral… Mais pour autant, en cette année du cinquantenaire de la mort de Charles de Gaulle, il faudra s’interroger sur la dislocation de notre système politique.

Oui, cette République, devenue prude et puérile, n’a même plus les formes de la Goulue – telle la troisième de Gambetta et autres Herriot – mais se désosse, se décharne, se désincarne, tel Valentin.

Jean-Philippe de Garate