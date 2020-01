Sois belle et ouvre la avec Emmanuelle Dechelette

On connaissait les vertus diététiques de l’huile d’olive. Ses qualités gustatives sont connues et appréciées, mais pas au point d’imaginer qu’il puisse exister des sommeliers en huile d’olive. Tels sont le métier et la passion d’Emmanuelle Dechelette.

Après être passée par l’héraldique, la mode et la restauration, l’esthète succomba à la caresse douce et parfumée de cet onctueux nectar à l’occasion d’un voyage en Toscane il y a bientôt cinq ans.

Quand Emmanuelle Dechelette aime, elle ne tergiverse pas. Elle fonce. En 2018, elle publie « Extra vierge » aux Éditions Dunot, permettant au lecteur de découvrir 34 huiles d’olive des cinq continents, ainsi que des recettes savoureuses et parfois insolites, qui la mettent en valeur.

Elle crée également le festival Olio Nuovo, dont la la 5ème édition se déroule à Paris, du 16 au 18 janvier, une manière très concrète de partager sa passion et de permettre aux visiteurs d’accéder à l’extraordinaire diversité gustative de ce don de la nature. Également juge dans des concours internationaux et conseillère de producteurs comme de grands chefs cuisiniers, Emmanuelle Dechelette ne cesse de se perfectionner dans son art afin de déceler toutes les subtilités comme les plus infimes défauts de chaque variété.

Bien que l’huile d’olive soit emblématique de la Méditerranée, ce n’est pas sur ses rives qu’Emmanuelle Dechelette passa son diplôme de sommelière, mais à New York. Curieusement, en France, où l’on sait apprécier les spécificités des terroirs, des cépages, des assemblages… lorsqu’ils se rapportent à la vigne, ce diplôme n’existe pas.

Comme se plaît à le rappeler Emmanuelle Dechelette, l’huile d’olive, c’est à la fois l’universalité et la diversité, deux valeurs qui ne sont pas seulement gustatives.

Michel Taube