Valérie Fauchet… Une voyante passe aux aveux !

Don pour la musique, les mathématiques ou le sport… Mais qu’en est-il du don de voyance ?

Trop souvent perçus somme des charlatans, les voyants sont pourtant très sollicités. Monsieur tout le monde, dirigeants et hommes politiques font appel à leurs services.

Valérie Fauchet, passe aux aveux. Dans cet ouvrage publié aux éditions Ipanema, écrit sous forme d’entretiens, elle raconte l’évolution de ce don et les images qu’elle perçoit, du passé, du présent et de l’avenir. Valérie Fauchet capte des informations et, à l’appui d’exemples concrets, elle décrit ce don et son quotidien. Les entretiens sont menés par son amie de toujours, Marie-Noëlle Dompé, ancien magistrat et avocat honoraire.

Sujet tabou, la voyance reste encore un mystère. Valérie Fauchet nous aide à mieux comprendre et à ne pas juger. Le destin hors norme d’une femme vivant dans un monde normé.

Anne Bassi