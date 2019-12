Plein le c… de la CGT ! Le billet de mauvaise humeur de Marginal Ray, auteur-compositeur

J’avais déjà exprimé en musique la méfiance que m’inspirent les politiques (« les politiques »). Ceux qui dirigent aujourd’hui la France s’y sont pris comme des pieds pour nous vendre leur réforme des retraites.

Mais nos syndicats, en tout cas certains, sont encore pires : on subit déjà la grève des transports, et voilà que les cégétistes provoquent sciemment des coupures de courant, qui touchent aussi des particuliers. Ces voyous passent du côté obscur de la force, comme dirait Dark Vador. Sauf que le Jedi Macron, planqué au fond de la galaxie, semble avoir perdu son sabre laser.

Ces types qui coupent le jus sont des délinquants, pas des grévistes. Des délinquants super privilégiés, qui plus est. Ils me donnent la gerbe quand ils racontent qu’ils nous punissent pour notre bien. Le pire, c’est que ça va finir par marcher et qu’on va tous reprocher à Macron d’être responsable de la fonte de la bûche glacée dans le congélateur.

Joyeux Noël (en musique et en chanson !).

Marginal Ray

