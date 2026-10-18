Limoger ! Chronique pour une nouvelle époque de Jean-Philippe de Garate

Destituer, révoquer, déposer. Tels sont les synonymes du verbe « limoger », dont on sait l’origine.

À la fin du mois d’août 1914, au tout début de la guerre mondiale, Joffre, alors généralissime, se défait de dizaines de généraux incapables de contenir l’avance allemande, les retire du front et les expédie dans la douzième région militaire, à Limoges.

Mais on connaît aussi l’histoire de Turgot (1727-81), le grand ministre de Louis XVI, qui fut intendant de 1761 à 1774 à Limoges, là où ce disciple des physiocrates fit de la plus pauvre et plus surtaxée des provinces une sorte de laboratoire pour rénover un pays déjà en pleine tourmente.

C’est de Limoges, le 24 août 1770, que le grand ministre, toujours franc et direct, écrit au roi :

« Je me borne en ce moment, Sire, à vous rappeler ces trois paroles : Point de banqueroute ; Point d’augmentation d’impôts ; Point d’emprunts.

Point de banqueroute, ni avouée, ni masquée par des réductions forcées.

Point d’augmentation d’impôts, la raison en est dans la situation de vos peuples, et encore plus dans le cœur de Votre Majesté.

Point d’emprunts, parce que tout emprunt diminue toujours le revenu libre ; il nécessite au bout de quelque temps ou la banqueroute, ou l’augmentation des impositions. »

Depuis hier, samedi 17 octobre 2026, Emmanuel MacRon est entré dans l’histoire.

Pas comme il le pensait, mais comme … disciple de Louis-Ferdinand Céline (1894-1961).

Dans sa trilogie allemande, « Nord »(1960), « D’un Château l’Autre »(1957) et « Rigodon » (post. 1969), l’écrivain collaborationniste, arpentant de haut en bas l’Allemagne en feu de l’hiver 1944-45 puis parvenant in extremis à obtenir un sauf-conduit pour le Danemark, décrit par le menu les bombardements alliés et les villes en feu qu’il traverse.

Le docteur Destouches s’interroge sur l’architecture des immeubles appelés à remplacer ceux que l’aviation alliée à réduit à l’état de gravats, et déduit du monde qui l’entoure, que les nouvelles villes ne seront pas hérissées de constructions en hauteur, mais en profondeur.

Une « architecture en trous ». Cela peut paraître tarte, vraiment le méchant gag de bar-tabac, mais Céline ne buvait ni ne fumait … Et après tout, en Éthiopie, ou chez les Troglodytes, on a expérimenté depuis des lustres cette architecture en trous.

Après Notre Dame de Paris, dont l’incendie des poutres du treizième siècle en cœur de chêne, la fameuse « forêt » aurait, selon la version officielle, brûlé en quinze heures avec, dès la première heure de feu, l’effondrement de la flèche, l’hôtel de ville de Limoges, un joyau de l’architecture des années 1880 (illustration), doit sa destruction à l’incapacité d’un pouvoir pour lequel « il n’y a pas de culture française » (MacRon, février 2017).

Aux côtés de Chilpéric (561-84), le Picard pourra bientôt rejoindre sa Neustrie et ses prédécesseurs toxiques.

Il ne restera rien de ce règne dont la fin (octobre 2026-mai 2027) n’a aucun sens.

Déposer, disiez-vous ?

Jean-Philippe de Garaté

Ancien avocat, ancien magistrat, JPG a défrayé la chronique avec son « Manuel de survie en milieu judiciaire » (éd. Fortuna). « Du côté de chez Céline » (éd. Portaparole) a mis en relief sa facette littéraire. A lire également : « Trois petits tours » (Le Lys bleu), Bréviaire de la Destruction (éd. Fortuna), « Le Juge des Enfants » (Portaparole), » l’Avocat » (Le Lys Bleu)…