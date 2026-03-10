À Tours, Karim Bouhassoun défend une philosophie sans jargon et ouverte au grand public

Vendredi 6 mars, à Tours, Karim Bouhassoun a choisi un décor loin des amphithéâtres pour parler idées. Au riad « Les portes de l’Orient », l’auteur a présenté son livre *Initiation à la philosophie* lors d’une rencontre pensée pour les curieux et les débutants, avec une promesse simple : rendre la discipline lisible, sans codes ni distance. L’initiative, portée par Zubida Hemardi, a rassemblé une soixantaine de personnes venues écouter, puis débattre, avant une séance de dédicaces. Sur place, le format a privilégié une entrée par des questions concrètes plutôt qu’un cours, avec une présentation d’environ 30 minutes suivie d’un échange d’une heure sur le lien entre philosophie et spiritualité, annoncé en « regards croisés ».

Une « philo hors les murs » qui cherche son public Ce rendez-vous tourangeau s’inscrit dans une tendance plus large : la philosophie se déploie de plus en plus dans des formats accessibles, entre conférences, festivals d’idées, librairies, médiathèques et podcasts. France Inter, France Culture et Arte ont, ces dernières années, multiplié les programmes et captations qui donnent une place centrale aux penseurs et aux débats d’idées, signe d’un appétit pour des contenus exigeants mais racontés simplement. Le succès public de certains cycles de conférences et la vitalité des cafés-philo, souvent relayés par la presse nationale, accompagnent ce mouvement de « désacralisation » de la discipline, où l’on vient autant chercher des repères que des méthodes pour discuter. Dans cet esprit, la soirée de Tours a misé sur la circulation de la parole et une ambiance décrite comme « fraternelle » par des participants.

Une « philo hors les murs » qui cherche son public Derrière la scène locale, la question de l’utilité sociale de la philosophie revient régulièrement dans le débat public. Dans plusieurs entretiens accordés à des médias nationaux, la philosophe Cynthia Fleury défend l’idée d’une philosophie comme outil de clarification démocratique et de soin du débat collectif, un rôle de « passeur » qui trouve un écho dans ces formats ouverts. La presse économique, dont *Les Échos*, observe aussi depuis plusieurs années une montée des offres de conférences et de contenus intellectuels grand public, portées par des acteurs culturels, des éditeurs et des lieux hybrides qui cherchent à attirer des publics élargis. À Tours, l’approche de Karim Bouhassoun s’insère dans cette logique : partir du vécu, poser des mots précis, puis laisser les questions faire le travail.