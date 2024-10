Il y a quarante ans Jerzy Popieluszko, prêtre polonais était assassiné. L’hommage de Nguyên Hoàng Bảo Việt

Nguyên Hoàng Bảo Việt souhaite rendre hommage au prêtre polonais Jerzy Popieluszko, quarante ans, après son assassinat, le 19 octobre 1984, par la police politique du régime communiste de son pays.

Nguyên Hoàng Bảo Việt lui dédie le poème ‘’Les Nuits d’Octobre’’. La version originale en vietnamien succède à la traduction française. En fin de ce document une traduction polonaise est disponible.

Nguyên Hoàng Bảo Việt est poète, écrivain et journaliste vietnamien en exil, survivant des camps de travaux forcés du goulag de la République Socialiste du Viet Nam, ancien réfugié boat-people, ancien président du Centre Suisse Romand de PEN International, membre co-fondateur de la Ligue vietnamienne des Droits de l’Homme en Suisse.

Les nuits d’octobre

Ils ont tué l’Homme

Croyant que l’Homme est mort à jamais

Popieluszko reste vivant*

Éternel dans l’esprit du pays

Immortel en notre mémoire.

À l’avril noir succèdent les nuits d’octobre*

Chemin du calvaire

Le Parti explose

La haine se venge.

Les serres de fer staliniennes l’accablent

Défigurent la face lapidée

Nous souffrons à chaque dent déracinée

À chaque poignée de cheveux arrachés.

Ils ont, en furie, torturé l’Homme toute la nuit

Lui ont crevé les yeux

S’imaginant démolir sa vision

Du Printemps de la Liberté

Où l’humanité, enthousiaste, se presse de retour.

Nous souffrons aux dix doigts écrasés

Nous souffrons à chaque fracture, de la tête aux pieds

Ayant incisé sa langue

Ils prétendent condamner la Parole

L’interdire de nous appeler frères.

Ô Popieluszko humain mais insoumis

Nous souffrons à chaque jet de sang, de tes lèvres tuméfiées

Le lest plonge

La corde t’étrangle

Nous souffrons à chaque flot brisé, de la Vistule houleuse

De Saint-Stanislas le glas mordant retentit.

Nous souffrons à la poitrine oppressée, de chacun de nos amis

De Nowa Huta à Katyn

De Gdansk à Katowice

Nous souffrons aux fronts anxieux des pères et mères

Des frères et sœurs

Aux yeux des enfants assoupis entre les fleurs

À la lumière des bougies

De Wroclaw à Ursus

De Silésie à Poznan.

Nous souffrons la douleur du cœur

Enfoui dans le bûcher ardent

Karol Wojtyla, Adam Michnik,Jacek Kuron

Danuta, Lech Walesa, Anna Walentynowicz…

Mes frères et sœurs

Notre plaie commune

Nous la couvons, chacun, au plus profond de notre âme

Même si nous ne nous sommes encore jamais rencontrés.

Le sang de Jersy perle au fil et à l’aiguille

Brode sur le fond d’azur les caractères

SOLIDARNOŠC

Pauvre pays misérable privé de rires !

Sur ses épaules dénudées, à lui tout seul, l’Homme subit

Une pluie de matraques

Ces gourdins de vengeance

Nous ne les renvoyons pas à nos ennemis

Nous en faisons des bûches pour nous chauffer l’hiver

Nous avançons

On met le feu à la prison du silence et du désespoir.

Comme si c’était dans la nuit de la traversée

Grâce à la foi illuminée d’étoiles

Que nous, les boat people démunis de boussoles

Avons pu repérer le phare

Popieluszko, fidèle, en tombant

Nous confie la semence du renouveau. (10.1984)

Nguyên Hoàng Bảo Việt

Original en Vietnamien: ‘’Những Đêm Tháng Mười’’

extrait du Recueil de Poèmes ‘’ Dấu Tích Phượng Hoàng ‘’

version française de Mme Hoàng Nguyên publiée dans le Recueil de Poèmes ‘’ l’Empreinte du Phénix’’

Editions BẠN VĂN Paris 2008

* Jeune aumônier des ouvriers de la fonderie Warszawa (Varsovie), père Popieluszko prêchait le courage, l’honnêteté et l’amour de la Liberté. Il fut sauvagement torturé et assassiné, en octobre 1984, par la police politique du régime communiste polonais.

* Việt Nam Avril 1975

Những Đêm Tháng Mười

Chúng nó giết Người tưởng Người sẽ chết

Popieluszko vẫn sống với quê hương*

Với chúng tôi Người không chỉ là niềm nhớ

Những đêm tháng Mười nối tháng Tư đen*

Bao nhiêu thù hận Đảng ném lên gương mặt

Tới tấp những bàn tay sắt Staline.

Chúng tôi đau từng gốc răng chân tóc

Chúng nó tra tấn điên cuồng suốt đêm

Móc mắt tưởng Người không còn nhìn thấy

Mùa Xuân Tự do nhân loại nô nức trở về

Chúng tôi đau trên mười ngón tay dập nát

Từng mảnh xương vỡ vụn từ đầu đến chân

Đâm vào lưỡi tưởng Người không còn tiếng nói

Không được gọi chúng tôi là anh em.

Ôi Popieluszko nhân ái và bất khuất

Chúng tôi đau từng tia máu trên môi Người

Bao đá ghì xuống sợi dây thừng siết cổ

Chúng tôi đau từng đợt sóng vỗ Vistule

Nghe xót xa hồi chuông Thánh đường Stanislas

Chúng tôi đau trong ngực mỗi người bạn Ba Lan

Từ Nowa Huta đến Katyn, Gdansk đến Katowice

Chúng tôi đau trên trán Cha Mẹ Anh Chị em

Khóe mắt trẻ thơ ngủ bên cánh hoa ngọn nến

Từ Wroclaw đến Ursus, Silésie đến Poznan

Chúng tôi đau trái tim vùi trong giàn lửa

Karol Wojtyla, Adam Michnik, Jacek Kuron

Danuta Lech Walesa, Anna Walentynowitcz…

Chung một vết thương dẫu chưa gặp nhau

Giữa tâm hồn chúng ta ôm sâu kín

Máu Jerzy đọng theo đường chỉ mũi kim

Thêu lên nền trời những chữ ‘SOLIDARNOŚĆ’

Ôi đất nước lầm than thiếu vắng nụ cười

Đôi vai trần một mình Người gánh vác

Những đòn roi không đem trả địch thù

Làm củi sưởi mùa đông chúng ta đi tới

Đốt cháy ngục tù tuyệt vọng nín câm.

Như đêm vượt biển lòng Tin sao vằng vặc

Không la bàn thuyền nhân vẫn thấy hải đăng

Popieluszko thủy chung khi ngã xuống

Gởi lại chúng ta những hạt mầm xuân. (10.1984)

Nguyên Hoàng Bảo Việt

Trích tập thơ Dấu Tích Phượng Hoàng

Bạn Văn xuất bản Paris 2008

* Cố linh mục Jerzy Popieluszko, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1947, được coi như là người lãnh đạo tinh thần của Solidarność,

nghiệp đoàn Công nhân Ba Lan từng tranh đấu chống bạo quyền Cộng sản cho tới ngày chế độ phi nhân bị sụp đổ.

Thiết tha với lý tưởng, Người luôn luôn rao giảng những giá trị nhân bản, nhứt là lòng can đảm, tính lương thiện và tình yêu Tự do. Linh mục đã bị mật vụ Cộng sản Ba Lan bắt cóc, tra tấn vô cùng dã man trước khi bị ám sát và ném xác xuống sông Vistule, trong một đêm tháng mười năm 1984.

* Tháng Tư đen Việt Nam 1975.

Noce Października

Zabili Człowieka

Wierząc że Człowiek umarł na zawsze

Popiełuszko pozostał żywy *

Wieczny w duchu kraju

Nieśmiertelny w naszej pamięci.

Po czarnym Kwietniu przyszły noce Października *

Droga Krzyżowa

Partia wybucha

Nienawiść się mści

Żelazne pociski stalinowskie ją przygniatają

Szpecąc skamieniałe oblicze.

Boli nas każdy wyrwany ząb

Każda kępka wydartych włosów.

W gniewie torturowali Człowieka przez całą noc

Przebili mu oczy

Wierząc, że zniszczą jego wyobrażenie

Wiosny Wolności

Gdzie ludzkość, w zapale, śpieszy się do powrotu.

Boli nas dziesięć zmiażdżonych palców

Boli nas każde złamanie, od głowy do stóp,

Gdy ucinali mu język

Zdawało się im, że pojmali Słowo

Zabronili nam nazywać się braćmi.

O Popiełuszko, ludzki ale niepoddany

Cierpimy każdą kroplą krwi z twoich opuchniętych warg

Balast się zanurza

Lina cię dusi

Cierpimy każdą rozbijającą się falą niepewnej Wisły

Za Świętym Stanisławem rozbrzmiewa żałobny dzwon.

Cierpimy uciśniętą piersią każdego z naszych przyjaciół

Od Nowej Huty do Katynia

Od Gdańska do Katowic

Cierpimy niespokojnymi czołami ojców i matek

Braci i sióstr

Oczyma dzieci uśpionych wśród kwiatów

W świetle świec

Od Wrocławia po Ursus

Od Śląska po Poznań.

Boli nas cierpienie serca

Skryci w płonącym stosie

Karol Wojtyła, Adam Michnik, Jacek Kuroń,

Danuta i Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz…

Moi bracia i siostry

Nasza wspólna rana

Opatrujemy ją, każdy z nas, z największej głębi duszy,

Nawet jeśli nigdy się nie spotkaliśmy.

Krew Jerzego lśni się od nitki po kłębek

Upiększa w tle lazur liter

SOLIDARNOŚĆ!

Biedny kraj pełen nędzy, pozbawiony śmiechów!

Na jego nagich ramionach, sam jeden, Człowiek doznaje

Deszczu uderzeń

Pałek zemsty

Nie oddajemy ich naszym wrogom

Robimy z nich stosy by ogrzać się zimą

Idziemy naprzód

Dodajemy ognia więzieniu ciszy i beznadziei.

Jak gdyby w nocy przejścia

Dzięki oświeconej wierze gwiazd

My, lud łodzi, pozbawieni busoli,

Mogliśmy skierować się ku latarni

Popiełuszko, wierny, upadając

Powierza nam nasienie odnowienia. (10.1984)

Nguyên Hoàng Bảo Việt

Tłumaczenie: Małgorzata Bąbelek

Fragment ze zbioru wierszy «Piętno Feniksa», Wydawnictwo Bạn Văn 2008, Paryż.



* Młody duszpasterz robotników huty w Warszawie, ksiądz Popiełuszko głosił odwagę, uczciwość i umiłowanie Wolności.

Bestialsko torturowany i zamordowany w październiku 1984 przez milicję w służbie komunistycznej dyktatury w Polsce.

* Wietnam, kwiecień 1975 .