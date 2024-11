Mandats d’arrêt de la CPI, la France collaborera ! Chronique de Patrick Pilcer

Michel Barnier et Emmanuel Macron ont tranché. Après quelques gesticulations intellectuelles, après le pas en avant et le pas en arrière « présidentiels », Michel Barnier a annoncé que la France respectera ses engagements vis-à-vis de la CPI. Quelle honte !

La CPI a fauté gravement en émettant un mandat d’arrêt contre le Premier ministre et le Ministre de la défense de l’Etat d’Israël.

Comme l’ONU, cette instance a perdu son âme. Il est loin le temps de Léon Bourgeois et de René Cassin ! Jamais ces deux Prix Nobel de la paix, deux grands Français, n’auraient toléré la moindre compromission avec l’obscurantisme, l’islamisme et la haine des juifs. Mais à l’époque, les véritables partisans des Droits de l’Homme tenaient le gouvernail et ne courbaient pas l’échine face aux tyrans et aux obscurantistes !

Aujourd’hui, l’ONU semble soumise aux islamistes du monde entier et ne plus faire grand cas de la démocratie et des droits de l’Homme. On n’entend plus cette ancienne noble assemblée défendre les Droits de l’Homme, défendre les femmes iraniennes, le Peuple iranien, le Peuple afghan, et tous les opprimés de l’obscurantisme islamiste. Mais on entend l’ONU pour condamner la France lorsque nous interdisons le port du voile islamiste à l’école ! Et jamais l’ONU n’a véritablement enquêté contre la haine des juifs propagée par certains membres de l’UNRWA ou dans ses manuels scolaires. L’UNRWA dépend pourtant de l’ONU. À quand une enquête de la CPI sur l’UNRWA !

Le Secrétaire général de l’ONU n’hésite même plus à aller serrer la main de Poutine au sommet des BRICs. Pourtant, Poutine a déclenché une guerre atroce contre l’Ukraine et a envahi son territoire, avec de nombreux crimes dûment authentifiés. Poutine est, rappelons-le, sous le coup d’un mandat d’arrêt de la CPI, qui dépend de l’ONU, mais Poutine est puissant.

Pire, l’ONU et la CPI prennent un temps certain dans les enquêtes contre le procureur de cette même CPI, des enquêtes pour harcèlement et agressions sexuelles. Pourquoi ? Dans le même temps, l’ONU vire Alice Wairimu Nderitu, conseillère spéciale à la prévention des génocides parce qu’elle refuse de considérer les actes d’Israël à Gaza comme des actes de génocide. Alice Wairimu Nderitu refuse d’entériner les accusations mensongères des ennemis de l’Etat juif, alors on l’éjecte ! L’ONU élimine ceux qui refusent le dogme, les fake news, la pensée unique, la soumission.

Chacun sait qu’Israël se bat contre les terroristes barbares islamistes qui ont envahi son pays le 7 octobre et ont torturé, brûlé, violé, décapité, tué, kidnappé des personnes parce que juives. Ces terroristes islamistes ont tenté de commettre un génocide. L’acte génocidaire et la pensée génocidaire sont là, chez ces terroristes et ceux qui les aident, qui font l’apologie de leurs actes, y compris en Europe et en France, pas dans le gouvernement d’Israël !

L’Iran, le Hezbollah, les Houthis, le Hamas, le Djihad islamique tuent les juifs pour ce qu’ils sont, l’armée d’Israël élimine les terroristes pour ce qu’ils font !

Inutile de revenir sur le fait, connu de tous, que la CPI ne respecte pas son mandat et n’est juridiquement pas compétente contre le gouvernement d’Israël. Israël est par exemple doté d’une justice indépendante des plus remarquables qui pourrait notamment juger d’éventuels actes de crimes de guerre. Israël n’est pas la Russie d’aujourd’hui ou la Serbie de Milosevic !

Inutile aussi de préciser que la mort de chaque humain innocent, quelle que soit la couleur de son passeport, est une abomination. Mais c’est aussi le cas lorsque l’Ukraine, attaquée, utilise les missiles modernes fournis par l’Occident contre des cibles en Russie ! Ou quand nos forces armées ont eu à combattre en Irak, en Syrie, en Libye et ailleurs ! Ou quand une démocratie libérale et réelle sera demain attaquée par un état terroriste et voyou et cherchera simplement à se défendre ! Les balles et les missiles tuent ! Il n’y a pas de guerre propre. La guerre, c’est sale, c’est une abomination, pour nous, pas pour les états voyous et les groupuscules terroristes !

Toutes les démocraties, tous les défenseurs des Droits de l’Homme, devraient soutenir Israël et lutter à ses côtés contre l’obscurantisme et l’islamisme.

Quand Israël a été lâché, je n’ai rien dit, je n’étais pas israélien, mais quand je serais attaqué, y aura-t-il quelqu’un pour me venir en aide ?

L’ONU aussi, la CPI aussi, et tous les partis de « l’arc républicain » en France devraient aider Israël. Ce n’est, tristement, pas le cas. Et il est dès lors des plus affligeants d’entendre Michel Barnier dire que la France respectera ses engagements ! Il n’y a aucun engagement à respecter envers l’infâme !

On attendait de lui qu’il se démarque de la parole totalement démonétisée du locataire de l’Elysée. Rien, aucune prise de distance. Le nez dans le guidon comme avec ce budget si mal ficelé !

L’Honneur, pour les descendants de la Résistance comme pour l’esprit du Général, est de ne pas sombrer avec l’ONU et la CPI. L’honneur est de RESISTER. C’est cela qui devrait être l’engagement de la France et de l’Europe !

Les collabos de Vichy, les gendarmes qui livraient les résistants et les juifs à la Gestapo et aux nazis, ont « respecté leurs engagements » vis-à-vis de l’occupant, les « forts » de l’époque, les obscurantistes du moment, quand l’honneur était de protéger les « faibles ».

Michel Barnier et Emmanuel Macron perdent leur honneur à ne plus respecter leur engagement pour les Droits de l’Homme et à collaborer avec l’infâme !

Vivement la motion de censure !

Vive le Courage, Vive la Vérité, Vive la France !

Patrick Pilcer

Conseil et expert sur les marchés financiers, président de Pilcer & Associés, Chroniqueur Opinion Internationale