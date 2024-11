Luvre de lItalien, qui avait suscit矇 une pol矇mique sur lart contemporain en 2019, a 矇t矇 acquise pour 6,2 millions de dollars mercredi 20 novembre, lors dune vente aux ench癡res New York, relate The New York Times.

Citons l’excellent Thomas Sotto : 竄C’est obsc癡ne, ind矇cent ou peut 礙tre g矇nial si Maurizio Cattelan d矇cide de verser cette somme d矇lirante aux associations qui se battent pour aider ceux qui n’ont pas les moyens de se payer une banane dans la vraie vie.