À quand un Elon Musk à la française au gouvernement ! La chronique de Patrick Pilcer

À peine élu, et pas en encore installé président des Etats-Unis, ce sera en janvier 2025, que Donald Trump procède déjà aux principales nominations de son prochain gouvernement.

Il avait dit ce qu’il allait faire et il fait déjà ce qu’il avait dit.

Joe Biden et Kamala Harris sont encore locataires de la Maison Blanche mais Trump occupe déjà tout l’espace médiatique, en enchaînant discours et nominations, et en tournant la page des années Obama et Biden. La politique du relativisme, où on cajole « en même temps » les wokistes, les démocrates historiques et les libéraux, est terminée.

Trump y va franco, il avance, déroule le programme pour lequel il a été élu. Le programme qui lui a donné une large majorité au Sénat et à la Chambre des Représentants, comme la majorité des voix non seulement des grands électeurs mais aussi de tous les électeurs américains. Du rarement vu aux Etats-Unis. Que l’on soit pour ou contre ses choix politiques, ce n’est pas le sujet ici ; j’évoque la méthode de gouvernance. Trump a ouvert la voie, il s’est créé un véritable boulevard, une autoroute, devant lui.

Dans ce moment charnière entre deux époques, la nomination d’Elon Musk est certainement la plus emblématique. Non pas parce qu’il est milliardaire. Gore et Romney, et d’autres l’étaient soit par héritage, par mariage ou par leur travail. Lui l’est par son génie. Cette nomination est la plus emblématique parce qu’il va mettre en place un ministère de l’efficacité gouvernementale. Une révolution pour l’Administration, pour la bureaucratie, même aux Etats-Unis. Musk et Trump attendent des centaines de milliards de dollars d’économies en « dégraissant le mammouth » de Washington !

Elon Musk va utiliser les idées que nous Français avions trouvées, mais sans les breveter et surtout sans les utiliser. La France avait inventé la fameuse « chasse au gaspi », comme l’expression « dégraisser le mammouth ». Mais comme dans la recherche scientifique, les Français trouvent, les Américains appliquent !

Le Premier Ministre Michel Barnier cherche désespérément quelques centimes pour faire un euro et faire passer son budget, en large déficit. Il aimerait supprimer les doublons, aplatir le mille-feuille administratif, rationaliser et optimiser le fonctionnement de nos administrations.

Une suggestion, Monsieur le Premier Ministre : maintenant que vos ministres ont appris à se connaître et à travailler ensemble, changez le nom du ministère de la Cohésion gouvernementale en Ministère de l’Efficacité Gouvernementale et Administrative, le MEGA ! Ce sera un million de fois plus utile, méga-utile ! Et des milliards de dépenses en moins…

Et mettez à sa tête un chef d’entreprise spécialiste des entreprises en grandes difficultés et des situations de retournement.

Patrick Pilcer

Conseil et expert sur les marchés financiers, président de Pilcer & Associés, Chroniqueur Opinion Internationale