Le président Macron peut encore sortir par le haut du trou noir dans lequel il s’enfonce et être enfin utile à la Nation ! La chronique de Patrick Pilcer

Entre le chaos de nos comptes publics et ses déclarations ahurissantes à l’international, force est de constater que le président Macron pourrait laisser le souvenir du pire président français depuis la seconde guerre mondiale et le traître Pétain !

Pierre Mendès France avait tort en déclarant que « les comptes en désordre sont la marque des nations qui s’abandonnent ». Ils sont avant tout la marque de l’incompétence criante de ses dirigeants ! Les Français et la Nation ne sont pour rien responsables du chaos actuel.

La commission d’enquête parlementaire diligentée sur l’état des comptes de la Nation devrait éclairer nos concitoyens sur les raisons de leur dérive totale. Elle nous précisera s’il y a eu une « erreur d’appréciation » sur les perspectives de croissance économique ; si les chiffres ont été opportunément modifiés au milieu de la nuit par le ministre de l’économie et/ou le président, s’il y a eu volonté de dissimuler la réalité de la situation avant les élections européennes, s’il y a eu faute lourde, ou non ; la faute à pas de chance…

Il faudra alors que tous nos parlementaires en tirent les conséquences, toutes, quitte à voter la destitution du président.

Espérons que la lumière soit faite et que les Républicains raisonnables soient prêts à repartir alors très vite pour gagner les prochains scrutins électoraux face aux obscurantistes qui rodent et rêvent du pouvoir. Mais nous n’en sommes pas encore là.

On peut comprendre que le président s’agite sur la scène internationale, tente de faire oublier le piteux état économique du pays dans lequel il nous a plongés, et le terrible état politique dans lequel il nous a enfoncés avec sa dissolution ratée.

On peut comprendre qu’il utilise Israël et Netanyahu comme punching-ball. Israël est le bouc émissaire idéal pour porter les fautes et les erreurs dont Macron ne veut endosser la responsabilité.

Mieux vaut taper sur ses amis et alliés plutôt que sur des terroristes barbares, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, l’Iran… qui pourraient se venger par leur terrible cruauté sur nos concitoyens ; sur Poutine, sur l’ONU et son sinistre secrétaire général, sur l’UNRWA dont tant de membres payés par notre argent étaient des supplétifs des groupuscules terroristes.

Il eût été facile au président de retirer notre contingent du Liban, au sein de la FINUL. À quoi sert cette force qui laisse les terroristes du Hezbollah, sous son nez, entasser un arsenal incroyable, creuser des caches d’armes sous des écoles ou des dispensaires, des tunnels de plusieurs kilomètres ? À quoi sert cette force qui laisse les terroristes tirer sur notre allié Israël ? À rien ! Au moment où nous cherchons des centimes pour faire un euro et boucler notre budget, plutôt que de rogner le pouvoir d’achat de nos apprentis, arrêtons de dépenser pour cette FINUL inutile, et risquer la vie de nos soldats !

Arrêtons aussi de signer des chèques au Liban tant qu’il ne se débarrassera pas du Hezbollah ! Arrêtons de prétendre qu’il y a un Hezbollah politique avec qui on peut discuter et un Hezbollah terroriste que nous ne condamnons du bout des lèvres, comme si on aurait pu discuter avec le parti nazi tout en combattant les SS.

Arrêtons de dire que nous, nous respectons le droit international et qu’Israël ne le fait pas. Nous ne sommes pas en guerre, nous n’avons pas été lâchement attaqués, nos bébés brûlés, nos femmes violées. Si nous tenons compte de la taille d’Israël, quelle aurait été notre réponse ? Proportionnée et respectant le droit si le Luxembourg avait assassiné 15 000 Français de la manière la plus atroce possible ? Quelle aurait été notre réponse ? Proportionnée et respectant le droit, si d’une banlieue de Bruxelles partaient plus de 200 000 missiles pendant un an ? N’a-t-on pas tué des civils innocents en Libye, en Irak, alors que nous n’étions ni attaqués, ni en guerre ? Place-t-on, comme Israël, des juristes indépendants auprès des unités combattantes pour vérifier que chaque frappe est justifiée ? Israël cherche le plus possible à respecter le droit, mais cet état est en guerre face à des ennemis barbares, qui ne respectent pas du tout le droit !

Arrêtons surtout de travestir l’histoire, d’arranger les faits, d’utiliser des mots à contre-emploi, de faire du révisionnisme, voire du négationnisme ! Arrêtons de crier avec les loups contre Israël, arrêtons de prendre toujours la victime pour le coupable. Le défaut des gens sans courage qui refusent de voir la réalité ! Ce comportement n’est pas digne d’une personne éduquée, civilisée, c’est barbare, au sens romain du terme !

Mais, aussi paradoxal que cela puisse paraître, il est encore temps pour le président Macron de sortir par le haut du trou qu’il creuse lui-même et dans lequel il s’enfonce inexorablement, et de se faire pardonner.

Emmanuel Macron a encore un peu plus de deux ans devant lui avant de quitter l’Elysée. Par son comportement, il s’est mis à dos quasiment tous les pays européens et ne peut plus rêver de devenir le président de l’Union européenne. Par contre, il peut essayer à présent de présider notre Nation, c’est-à-dire non pas gouverner, non pas décider de tout, et donc de rien, mais réfléchir à la France des 25 prochaines années, éclairer nos citoyens sur les grands enjeux devant nous, donner un horizon, proposer un plan, tracer un cap.

Si Emmanuel Macron veut laisser un souvenir positif, voire très positif, de ses 10 ans à la tête de l’état, s’il n’est pas destitué d’ici là bien sûr, il faut qu’il mette en place, au commissariat au plan, une équipe qui réfléchisse efficacement à la France 2050, avec un véritable commissaire compétent à sa tête, et qu’il dirige lui-même les réflexions de cette équipe. Ce serait alors la plateforme programmatique commune pour choisir notre destin en 2027, pour les prochaines présidentielles.

Quelques pistes de réflexion : qu’est-ce qu’être Français en 2050 ? Comment faire nation ? Quel est le rôle des services publics ? Où est la frontière entre la sphère publique et la sphère privée ? Quelles sont les missions de l’état ? Où mettre le curseur entre l’esprit girondin et la réalité jacobine ? Quel équilibre entre état et territoires ? Comment éduquer notre jeunesse ? Comment améliorer l’émancipation par le travail ? Comment créer une éducation continue ? Quel système de santé et de soin rebâtir ? Comment proposer une médecine personnalisée, de nouvelle génération pour tous et à quel prix ? Quelle protection sociale et comment la financer ? Où mettre le curseur dans une politique démocratique, laïque, libérale et sociale ? Quel solidarisme peut-on proposer ? Quelle est la place de la France dans le monde ? Quelle Europe en 2050 ? Et mille autres questions pour penser ensemble 2050 à l’époque de l’Intelligence Artificielle, du numérique, du quantique…

Autrement dit, quel nouveau quasi-contrat social peut-on proposer pour les prochaines décennies aux Français !

Si le président Macron entame ce chemin de réflexion, il trouvera vite de nombreux Français pour réfléchir avec lui. Macron est remarquablement intelligent, doué, capable, lorsqu’il oriente sa pensée vers le bien commun. Il nous a fait rêver en 2017, avant que le rêve ne devienne cauchemar. Il peut de nouveau nous faire rêver ensemble, et nous permettre de transformer positivement ces rêves communs en réalité.

Il sortira alors par le haut de la crise dans laquelle il s’est lui-même enfoncé, et il marquera l’Histoire, la vraie !

Patrick Pilcer

Conseil et expert sur les marchés financiers, président de Pilcer & Associés, Chroniqueur Opinion Internationale