Après les Clowns à l’Assemblée, les Marionnettes au Gouvernement ! La chronique de Patrick Pilcer

LFI et son gourou Jean-Luc Mélenchon sont des plus doués dans l’art de faire prendre des vessies pour des lanternes.

Non seulement ils tentent, depuis plusieurs semaines, de persuader l’Opinion qu’ils ont gagné les dernières élections législatives, alors qu’une simple analyse arithmétique suffit pour démontrer le contraire, mais ils essaient à présent de faire croire qu’en nommant Miss Nobody à Matignon, sans ministre LFI, ils ne lui imposeraient pas pour autant chacune de ses actions et de ses déclarations. Mélenchon, c’est le roi de l’Abracadabra !

Et le bougre ne lâche pas son filon : « mentez mentez il en restera toujours quelque chose ». Mais il est pourtant grand temps que cette extrême gauche arrête de prendre les Français pour des imbéciles.

Nos concitoyens ne sont pas dupes, ils savent pertinemment que le danger est bien sûr dans le comportement de certains élus LFI, qui n’hésitent plus à flirter avec l’antisémitisme et avec l’islamisme politique, quand ce n’est pas avec la haine des blancs ou la détestation de la France.

Nos concitoyens savent bien que certains élus LFI vont même jusqu’à s’acoquiner avec des mouvements terroristes, le Hamas et le Hezbollah. Rima Hassan était par exemple à une manifestation en Jordanie en soutien au Hamas et à sa branche armée, puis à Beyrouth.

Faut-il lui rappeler, mais elle le sait fort bien, que le Hamas détient encore des otages français à Gaza et a perpétré le pire Pogrom contre les juifs depuis la Shoah. Faut-il lui rappeler, mais elle le sait fort bien, que le Hezbollah a tué 58 de nos parachutistes et 241 militaires américains le 23 octobre 1983. Ces deux attentats avaient été fomentés par Fouad Chokr, ce terroriste bras droit de Nasrallah, le chef du Hezb ! Ce même terroriste qu’Israël a enfin réussi à éliminer le 30 juillet dernier !

Nos concitoyens ne sont pas dupes, ils savent pertinemment que le danger est aussi et surtout dans le programme préparé par LFI. Ce programme dont se vantent tant Mélenchon et ses sbires nous emmènerait droit dans le mur sur le plan économique comme sur le plan sociétal.

Notre état serait très vite incapable d’honorer ses dettes, comme ses dépenses publiques, les salaires des fonctionnaires. Nos hôpitaux ne pourraient plus nous soigner, les étalages de nos magasins se videraient à vitesse record ! Avec LFI ce serait très vite le retour des tickets de rationnement ! Ils prétendent prendre l’argent aux riches, mais quand il n’y a plus de riches c’est bien dans la poche des pauvres qu’ils iront piocher ! Avec LFI, contrairement au PS, on n’est pas riche à partir de 4000€, on est tous pauvres !

Nous serions très rapidement au mieux sous la coupe du FMI ou sinon viré comme des malpropres de l’Union Européenne. La France serait un nouveau Vénézuela sans son pétrole, un nouveau Cuba, sans ses langoustes, son sable chaud, sa salsa et son cha-cha-cha, pour la plus grande joie de nos ennemis, Poutine, Maduro, Erdogan, la Mollahchie iranienne, Bashar El Assad, les Frères Musulmans, ou de nos « amis » comme l’Algérie, le Qatar etc… L’Iran n’aurait même plus besoin de cacher son programme nucléaire militaire, il lui suffirait d’acheter nos propres bombes que nous serions bien obligés de vendre pour payer les salaires des ministres et le fonctionnement de leurs administrations ! À quand la mise aux enchères de notre arsenal nucléaire ?

Avec les députés LFI comme avec leur programme, la France sombrerait de son rang de grande nation membre du G7 à celui d’un simple petit pays du Tiers-Monde.

Quelle belle perspective !

On comprend que le Président Macron refuse de nommer Miss Nobody à Matignon.

Heureusement !

Les Clowns ont toute leur place au cirque et les Marionnettes au Théâtre de Guignol, mais certainement pas à l’Assemblée ou à Matignon ! Il est grand temps de siffler la fin de la récréation !