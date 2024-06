Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon : « Avec la fondation Ma bannière, nous voulons être le refuge des jeunes et des femmes en détresse au Gabon. » 

Entretien exclusif avec Madame Zita Oligui Nguema, fondatrice de la Fondation « Ma bannière » et Première Dame du Gabon, accordé à Opinion Internationale.

A l’occasion de la visite officielle en France du chef de l’Etat et président de la transition du Gabon, la Première Dame, Madame Zita OLIGUI NGUEMA, présente en exclusivité sa fondation en faveur de l’éducation, de l’accompagnement social et de la santé des jeunes et des femmes en situation de détresse : Ma bannière.

Madame la Première Dame, Votre Excellence, merci d’avoir répondu à Opinion Internationale.

Qu’est-ce qui vous a inspiré la décision de créer la fondation « Ma bannière » ?

J’ai grandi en voyant des jeunes en détresse sombrer dans la drogue et l’alcool. A l’époque, je souffrais d’être impuissante pour agir et aujourd’hui le destin m’a mise en situation de pouvoir aider mon prochain.

Pourquoi avoir donné ce joli nom à la Fondation ?

Le terme « Ma Bannière » est tiré des Saintes Écritures. Je veux dire des Évangiles qu’ils ont inspiré mon engagement et ma vie. Tel qu’il est écrit dans le Livre des Cantiques : « Et sa bannière sur moi, c’est l’amour ». Nous voulons être « le refuge » pour les jeunes en détresse et les femmes isolées.



Votre pays le Gabon, est fort de grandes richesses naturelles et humaines, avec notamment une population très jeune. Quels sont les objectifs que vous assignez à la fondation pour aider les jeunes Gabonais à accéder à l’éducation, à la santé et à l’emploi ?

Les jeunes sont notre grande priorité. Nous voulons avant tout faciliter leur accès

à l’éducation, les aider à trouver des formations et des stages leur facilitant l’accès à l’emploi. Nous avons un grand projet de centre de réinsertion sociale dans la zone Economique Spéciale de Nkok près de Libreville. Notre deuxième chantier, c’est la santé. La Fondation va bâtir une une clinique équipée avec une prise en charge pluridisciplinaire pour soigner les souffrances physiques et psychologiques. Nous allons aussi créer des refuges sécurisés pour les jeunes victimes de violences.

Les jeunes femmes prennent une place de plus en plus importante dans le leadership africain. Mais beaucoup de jeunes femmes sont seules ou sont victimes de violences. Quelle est votre ambition pour les femmes africaines ?

L’Etat Gabonais, le gouvernement, les administrations sont très engagés pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Notre souci et notre attention se portent dans le cadre de la Fondation « Ma Bannière » pour les jeunes filles-mères et leur accompagnement en matière de santé et d’égalité des chances. Nous voulons notamment agir en matière de santé maternelle pour la réduction des pertes de vie à l’accouchement. Nous avons déjà distribué des milliers de kits médicaux et intensifierons nos efforts.

Entre le Gabon et la France, il y a une longue histoire de mécénat et d’engagement caritatif. Avez-vous, Excellence, un message à adresser aux entreprises, aux fondations et aux mécènes français engagés dans l’aide internationale ?

La population du Gabon reprend espoir depuis que la Transition a redonné de l’espérance à tout un peuple. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider à sortir les jeunes et les femmes de la précarité.

Comment considérez-vous votre rôle de Première Dame ? Vous avez par exemple récemment rencontré toutes les premières dames de l’Organisation des Premières Dames d’Afrique pour le développement (l’OPDAD).

Cette rencontre vous a-t-elle inspiré une détermination particulière à aider votre peuple à réussir cette période de transition et offrir des nouvelles opportunités ?

J’étais en effet à Abuja au Nigéria pour rencontrer mes homologues africaines qui m’ont grandement inspirée. Mon devoir de Première Dame est d’accompagner Monsieur Le Président pour faire de la transition une réussite.

Propos recueillis par Michel Taube