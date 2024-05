La Cagouille Zen à Gensac-La-Pallue du 31 mai au 2 juin, vers un monde meilleur

Dans un quotidien où tout s’enchaîne toujours plus vite et où le stress prend de plus en plus de place, rien de tel qu’un événement pour se recentrer sur soi-même, découvrir, et prendre le temps de se poser les bonnes questions.



Cela se passe à Gensac La Pallue en Charente, les 31 mai, 1er et 02 juin 2024 à l’occasion de la troisième édition du festival de la Cagouille Zen. Ce terme est utilisé dans l’ouest de la France, pour désigner les escargots. Le festival s’organise autour de trois pôles, « art et l’artisanat » avec des stands et des ateliers afin de découvrir le savoir-faire local, « bien-être et énergie » animé par des professionnels du domaine qui présenteront différentes pratiques comme le magnétisme, l’hypnose, ou la sophrologie. Le dernier pôle, la « ronde des saveurs » s’organise autour de producteurs locaux de Charente et de départements voisins afin de faire découvrir à vos papilles du « bon, sain et local ». Le festival qui se décrit comme solidaire et humain proposera aussi durant ces trois jours des conférences autour de sujets comme la parentalité, l’avenir de la planète et d’autres temps forts comme la diffusion d’un film sur le sens de l’existence, une séance de yoga du rire et bien plus encore pour permettre à tous de recentrer sur ce qui compte réellement.

Le temps d’un week-end, transformez-vous-en cagouille et partez sans vous presser à la rencontre d’acteurs du bien-être au cœur du vignoble cognaçais ! Le festival est gratuit et ouvert à tous.

https://www.festival-lacagouillezen.fr/

Mathilde Chardon



Journaliste