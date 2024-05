Osamu Ogata : diplomatie et humanisme au consulat du Japon à Lyon – La chronique de Sofiane Dahmani

La diplomatie n’est pas seulement affaire de chefs d’États et de sommets internationaux, mais aussi de relations personnelles au quotidien au travers des représentations consulaires. Pour la France, le Japon est un partenaire stratégique très proche, qui partage les mêmes valeurs et les mêmes objectifs de paix et d’harmonie internationale : les relations entre les deux pays sont nombreuses, étroites et confiantes.

A Lyon, le consulat du Japon accueille un nouveau consul, Osamu Ogata, dont le parcours diversifié et l’engagement envers la diplomatie et l’humanisme promettent une nouvelle ère de coopération franco-japonaise dans la capitale des Gaules.

Un parcours international

Osamu Ogata n’est pas un étranger aux voyages et à l’expérience internationale. Originaire de l’île de Guam, il a parcouru le monde, de l’Amérique du Nord à l’Afrique en passant par l’Asie. Avant d’arriver à Lyon, il a vécu dans des endroits aussi variés que Ottawa, au Canada, Conakry en Guinée, Tokyo au Japon et Dakar au Sénégal. Cette expérience diversifiée a enrichi sa perspective et sa compréhension des cultures et des enjeux mondiaux.

Un retour à Lyon chargé de souvenirs

Pour Ogata, son retour à Lyon est un retour aux sources quarante ans après ses études en France. Cette période a laissé une empreinte indélébile dans son esprit, rempli de souvenirs chaleureux et de liens durables avec la communauté locale. Son attachement personnel à Lyon renforce son engagement à servir en tant que consul et à renforcer les relations entre le Japon et la région lyonnaise.

Une approche proactive de la diplomatie

Dès son arrivée au consulat, Ogata s’est lancé dans son rôle avec détermination. Conscient de l’importance des relations interpersonnelles et de la présence sur le terrain, il multiplie les rencontres avec les autorités locales, les représentants d’institutions académiques et les membres de la société civile. Cette approche proactive de la diplomatie vise à renforcer les liens entre le Japon et Lyon, à favoriser les échanges culturels et économiques, et à promouvoir la compréhension mutuelle.

Une vision de paix mondiale

Pour Ogata, la diplomatie ne se limite pas aux interactions entre États. C’est un outil puissant pour promouvoir la paix mondiale et résoudre les conflits. Il croit fermement en la capacité des nations à travailler ensemble pour surmonter les défis mondiaux et à construire un avenir pacifique pour les générations futures. Son optimisme quant à la durabilité de la paix en Europe et son engagement envers la coopération franco-japonaise reflètent sa vision d’un monde uni par la compréhension et la solidarité.

Un engagement humanitaire

Au-delà de ses fonctions diplomatiques, Ogata se définit avant tout comme un humaniste. Il croit en la responsabilité de chacun de contribuer au bien-être de la société et de soutenir les plus vulnérables. Après sa retraite, il envisage de s’engager dans des projets humanitaires pour aider les personnes démunies. Pour lui, la retraite ne signifie pas la fin de l’engagement, mais plutôt le début d’une nouvelle phase de service et de dévouement envers l’humanité.

L’arrivée d’Osamu Ogata au Consulat du Japon à Lyon marque le début d’une nouvelle ère de coopération et d’engagement. Son parcours international, son attachement à Lyon, son approche proactive de la diplomatie et son engagement humanitaire illustrent son dévouement envers un monde plus pacifique et solidaire. En tant que nouveau visage au consulat, Ogata incarne l’espoir et la promesse d’une relation franco-japonaise renforcée, fondée sur le respect mutuel, la coopération et la compréhension.