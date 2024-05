Chine : la province de Hubei à la recherche de partenariats gagnant-gagnant avec les entreprises françaises

La visite du président chinois Xi Jinping en France revêt une dimension économique stratégique. Certaines régions chinoises et des acteurs économiques français l’ont bien compris…

Le département du commerce de la province de Hubei, en coopération avec la CPME Paris Ile-de-France, le Comité pour le développement des échanges franco-chinois, le Conseil du Hubei pour la promotion du commerce international et le Bureau de promotion des investissements de Wuhan, ont organisé le 29 avril 2024 un séminaire portant sur les échanges économiques et commerciaux entre la France et la Chine.

Signe de l’importance accordée à ce rendez-vous, Madame Chen Ping, le vice-gouverneur de la province du Hubei avait fait le déplacement, à la tête d’une délégation d’une trentaine d’entreprises chinoises de premier plan des secteurs de l’industrie, des transports, de l’énergie, de la construction, de la chimie ou encore du tourisme ou des médias. Certaines parmi elles, à l’instar du Hebei Port Group, sont notamment impliquées dans la Belt and Road Initiative voulue par Xi-Jinping, ces « Routes de la soie » destinées à favoriser le commerce et l’influence de la Chine sur tous les continents.

Une série de grandes entreprises françaises Schneider Electric, EDF, Valeo ou Plastic Omnium, implantées dans le Hubei, ont partagé leur expérience au sein de de cette province de 55 millions d’habitants dont la capitale est la ville immense et ultra-moderne de Wuhan (12 millions d’habitants).

La province du Hubei est exemplaire de la capacité de la Chine à structurer son immense espace intérieur (10 millions de km2) en pôles de développement et de prospérité : en quelques décennies, elle est devenue une base industrielle majeure stratégiquement positionnée au croisement des principales voies ferroviaires et fluviales (fleuve Yang-Tsé et rivière Han) tissant des liens essentiels entre le nord et le sud, ainsi que l’est et l’ouest de la Chine.

Bénéficiant d’une situation géographique privilégiée, et d’infrastructures de transport et de formation de premier plan, elle a su attirer les plus grandes entreprises, autant chinoises qu’internationales.

Depuis le début des années 1980, le Hubei entretient des relations de coopération solides avec la France tant sur le plan économique que sur le plan humain, dont témoigne la présence du consulat de France à Wuhan. L’écocité franco-chinoise de Caidian, ainsi que des coentreprises telle celle entre le constructeur automobile Stellantis et la société Dongfeng en sont un autre témoignage.

A l’heure où l’appareil industriel chinois se montre capable de répondre aux attentes, à des tarifs ultraconcurrentiels, des économies occidentales en pleine transition écologique et numérique, un tel rendez-vous doit permettre de favoriser des rapprochements et de développer des opportunités d’affaires conjointes.

Aux entreprises françaises de savoir capitaliser au-delà de leurs points forts traditionnels que sont l’aéronautique, le luxe, l’agroalimentaire (et en particulier le secteur des vins et spiritueux), ainsi que les services : tout partenariat dans un domaine de pointe sera bien accueilli par la partie chinoise. Le Hubei peut être la porte d’entrée idéale pour l’immense marché chinois et son milliard et demi de consommateurs.

Organisé par Madame WANG Fang, Présidente, et Monsieur Yuan Liu, Secrétaire général du Comité Pour le Développement Des Echanges Franco-Chinois, avec la participation active et personnelle de Madame Jackie Troy, née dans la région du Hubei et membre du bureau de la CCI Paris, ce Séminaire sur les échanges économiques et commerciaux entre la Province du Hubei et la France, qui s’est tenu à la CCI de Paris, a vu la signature de nombreux contrats et sera sans nul doute suivi de nombreux échanges commerciaux réciproques.

Michel Taube