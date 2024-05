« La France et la Chine ont toutes les deux un rôle d’équilibre à jouer dans un monde en crise ». Michel Taube, invité de Shanghai TV

Michel Taube était l’invité de l’émission Shanghai Eye sur la chaîne Shanghai TV et reprise sur Dragon TV:

« La visite de Xi Jinping est une visite historique qui célèbre 60 ans d’amitié entre la France et la Chine, deux grandes nations et civilisations. Elle doit être l’occasion de rapprocher les positions de la France et de la Chine dans le but commun de lutter contre les crises internationales qui se multiplient.

Un autre point qui me semble très important est le rôle leader que la France et la Chine ont adopté toutes les deux dans la lutte contre le changement climatique : nos deux pays ont beaucoup de choses à faire ensemble ».

