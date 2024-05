Nassira El Moaddem contre Radouan Kourak et la FFF : elle n’aura pas la guerre des beurs. L’édito de Michel Taube

La journaliste Nassira El Moaddem est comme les grévistes de Sciences Po, de la Sorbonne et de plus en plus d’universités, comme Assa Traoré et les autres wokistes perdus dans leur conflit bipolaire identitaire : elle pourrit la vie des Français et elle nuit gravement à l’image et aux valeurs de la France !

La laïcité en ligne de mire

Tout d’abord, l’ancienne patronne du Bondy blog ose s’attaquer à la Fédération Française de Football qu’elle traite de « racistes dégénérés ».

Non, madame, la FFF défend la laïcité et il n’y a que des étrangers à la France pour penser que la laïcité, c’est du racisme.

Saluons donc la fermeté de la plus grande instance sportive qui compte 2,3 millions de pratiquants, et de son président Philippe Diallo, sur l’exigence d’une totale neutralité, ce qui entraîne le refus de toute expression religieuse ou politique, sur les terrains de foot amateur ou professionnel.

Si la FFF est attaquée une fois de plus, c’est parce que cette Fédération affiche haut et fort l’article 1 de ses statuts sur la laïcité, article qu’une association islamiste avait tenté de faire annuler jusqu’à ce que le Conseil d’État la déboute. Bravo au passage à l’avocat Frédéric Thiriez qui a défendu cette digue républicaine avec courage et ténacité.

La guerre des beurs n’aura pas lieu

Mais Nassira El Moaddem, dans sa haine de la laïcité, commet une autre faute que je ne peux laisser passer !

En s’attaquant à Radouan Kourak, chroniqueur vedette d’Opinion Internationale, d’Entrevue, de TPMP et du groupe Canal Plus, en le stigmatisant, en voulant l’enfermer dans les consonances de son nom, Nassira El Moaddem s’attaque autant à moi qu’à mon pote Radouan.

En tant que Français, j’en ai marre de me sentir insulté quand on s’attaque à mes compatriotes en raison de leur origine supposée.

Supposée car Radouan n’est pas un rebeu, un Arabe mais un Français à moitié franc-comtois et à moitié algérien d’origines. Il est comme Obama (je lui souhaite le même destin) : quand les noirs en faisaient le champion de la cause black, je pensais à l’oubliée qu’est sa maman blanche américaine.

Attaquer Radouan, c’est m’attaquer ! C’est nous attaquer, tous les Français !

J’en ai marre de ces pseudo-Français, ces Français de papier et de haine, ces semi-Français comme les appelle Eurydice Ndong, qui crachent sur la police et vomissent une institution qui nous protège dans une société de plus en plus violente. Moi je préfère leur offrir du muguet le 1er mai comme l’a proposé notre chroniqueur Daniel Aaron.

Moi je préfère les Eurydice, les Sofiane, les Adile, les Radouan, fiers d’être Français et de vivre dans la patrie des libertés et des droits de l’homme.

Madame Nassira El Moaddem, c’est vous qui êtes raciste ! Vous êtes noyée dans votre vision racialisée du monde, due, j’insiste, à votre bipolarité identitaire maladive.

Arrêtez de semer vos graines victimaires et wokistes et laissez les jeunes Français prendre l’ascenseur social.

Vive la France !

Michel Taube

La réaction de Radouan Kourak sur CNEWS :