1er mai : offrons du muguet aux policiers et aux gendarmes ! La chronique de Daniel Aaron

C’est une triste spécialité en France : 25 000 fois par an, des gendarmes et des policiers sont mis en danger par des jeunes qui refusent d’obtempérer lors d’un contrôle de sécurité. Des forces de l’ordre sont mortes, des centaines sont sorties blessées de ces opérations devenues extrèmement dangereuses. Nous ne le dirons jamais assez : si le jeune Nahel n’avait pas refusé d’obtempérer et ne s’était lancé dans une course folle de 15 mn, jamais il ne serait mort et 550 communes n’auraient pas été enflammées à l’été 2023…

Et il y a ces bandes de sauvageons qui, sur fond de mafias de la drogue et d’islamisation, partout en France, de Strasbourg à Châteauroux, de Saint-Denis à Bordeaux, ciblent les véhicules de police, quand ce ne sont pas ceux des pompiers, des facteurs ou des soignants, pour bien signifier qu’ils sont chez eux, sur leur territoire et que la loi, c’est eux qui la dictent désormais.

Les Français réclament un retour à l’ordre et à l’autorité et cela commence par un salut à nos forces de l’ordre.

Alors, certes, on ne va pas reproduire la séance quotidienne d’applaudissements des soignants qui avait marqué la crise du Covid en 2020. Nos forces de l’ordre mériteraient pareille marque d’affection, ne serait-ce que lors de la Journée de la Police nationale le 9 juillet ou le 16 février lors de la journée d’hommage aux héros de la Gendarmerie nationale.

A partir du 1er mai, et tout au long de ce beau mois de printemps, offrons un muguet, une fleur, un gâteau, je ne sais, un dessin… aux policiers, aux militaires, aux CRS, aux membres la force Sentinelle, aux pompiers, aux surveillants… à ceux que nous croiserons pour les remercier de risquer leur vie, de nous protéger…

Dans une société de plus en plus ultra-violente, ce serait une manifestation d’unité nationale autour de nos forces de sécurité.

Elles méritent bien un geste de solidarité auprès de toutes celles et ceux qui nous protègent en risquant leur vie.

Du 1er au 31 mai, offrons un bouquet de muguet aux forces de l’ordre et disons leur :

« Policiers, gendarmes, pompiers, sauveteurs en mer, militaires, gardiens : MERCI. »

Daniel Aaron

