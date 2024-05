Les Jeunes face à l’Europe : une table ronde à la Maison de l’Europe du Val-de-Marne à Nogent-sur-Marne le 16 mai

« Quotidien et Opportunités, Regards croisés sur les Politiques Européennes » : la Maison de l’Europe du Val-de-Marne, actrice engagée dans la promotion de l’Union européenne et de ses valeurs, organise une table ronde d’envergure sur les politiques européennes et leur impact sur la jeunesse.

Cet événement, prévu le jeudi 16 mai à 18h00 au théâtre Antoine Wateau à Nogent-sur-Marne, promet d’offrir un éclairage unique sur les opportunités et les défis rencontrés par les jeunes européens dans leur vie quotidienne.

Sous l’égide de la Maison de l’Europe du Val-de-Marne.

Parmi les intervenants : Béatrice ANGRAND, écrivaine, ancienne Secrétaire générale de l’OFAJ et ancienne présidente de l’Agence du Service Civique, dont la connaissance approfondie des politiques de jeunesse nationale et européenne apportera un éclairage précieux sur les enjeux actuels, Michel TAUBE, fondateur d’Opinion Internationale, pour évoquer les défis et les opportunités que représentent les politiques européennes pour les jeunes.

Cette table ronde constitue une occasion unique de participer à une discussion constructive et informative sur l’avenir de la jeunesse européenne. Ouverte à tous et toutes, elle offre la possibilité d’engager un dialogue enrichissant sur les politiques européennes et leur impact sur notre quotidien.

Pour participer, l’inscription est obligatoire sur le site de la Maison de l’Europe du Val-de-Marne : www.europe94.eu/événement.