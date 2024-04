« Nouveaux fragments de Nice » : l’exercice de charme poétique et bienveillant de Patrick Mottard

En 2001, il a frôlé l’exploit de faire basculer à gauche la mairie de Nice, bastion de la droite dans le Sud-Est depuis un demi-siècle. Cela s’est joué à une poignée de voix face à Jacques Peyrat. Il a été candidat à diverses élections sous l’étendard des Radicaux de gauche, et élu au Conseil départemental des Alpes Maritimes, battant la sœur de Jacques Médecin, dernière représentante de la dynastie en politique.

Lorsqu’après l’élection municipale de 2008, il comprend qu’il ne sera jamais maire de Nice, il accueille l’idée « sans aucune amertume. Peut-être même avec un soupçon de soulagement, la vie est si courte ». Ce touchant aveu, Patrick Mottard, aujourd’hui élu dans la majorité macronienne de Christian Estrosi, où il est en charge du spectacle vivant et du cinéma (la ville de Nice est propriétaire des mythiques studios de la Victorine en pleine renaissance) le concède dans ses Nouveaux fragments de Nice, qui viennent de paraître aux Éditions Toute Latitude, 15 ans après ses premiers Fragments de Nice.

Mais Patrick Mottard n’est pas réductible à la politique, et ses Nouveaux fragments de Nice ne sont en rien un livre politique. Ancien professeur de droit public, homme de culture, et notamment d’écriture, auteur de théâtre (il a écrit une demi-douzaine de pièces et est régulièrement à l’affiche dans la cinquième ville de France où il se taille de jolis succès) et de plusieurs recueils de nouvelles, il a inventé une forme originale pour évoquer sa ville.

Ses Nouveaux fragments de Nice sont une série de nouvelles, ou plutôt de témoignages en partie autobiographiques, plongeant le lecteur dans un univers niçois très éloigné des clichés French Riviera. Il décrit ses fragments comme des « particules émotionnelles et sentimentales empilées avec gourmandise ou fatalisme sans logique aucune. » Ainsi, Patrick Mottard s’empare selon son goût de traits repérés chez des habitants, de temps forts de l’histoire contemporaine de sa ville ou d’éléments du paysage, qu’il traverse avec un flegme bienveillant, ensoleillé et plein d’un charme poétique. L’ensemble est ponctué d’un humour et d’une autodérision qui nous font rire aux éclats quand il décrit avec quelle confiance il se lance presque novice dans le triathlon de Nice, conscient d’avoir inventé une nouvelle façon de nager qui aurait pourtant dû lui assurer un large avantage sur ses concurrents… et d’une gravité qui nous saisit quand est évoqué l’attentat du 14 juillet 2016.

L’ensemble de ces Nouveaux fragments de Nice nous révèle une personnalité attachante et une grande ville inattendue, pleine d’attraits que l’on ne soupçonnait pas, et qui donne envie de mieux la connaître. C’est aussi un exercice de style réussi qui a assuré un joli succès aux premiers Fragments de Nice, justement salués en leur temps par la presse nationale pour leurs qualités littéraires.

Nouveaux fragments de Nice, de Patrick Mottard, Editions Toute Latitude 2023

Opinion Internationale est partenaire des Editions Toute Latitude