Ferréol Delmas, directeur d’Ecologie responsable reçu par Christophe Béchu

Ferréol Delmas, directeur général du think tank Ecologie responsable a été reçu par le ministre de l’écologie, Christophe Béchu. L’occasion pour le jeune (26 ans) écologiste de droite de présenter au ministre la dernière étude de sa structure : « Les élus locaux européens, acteurs de premier plan de la transition écologique. »

Le constat de cette étude est le suivant : « Face à la grande désillusion et le sentiment d’impuissance de nombreux élus locaux, il est essentiel de faciliter l’accès de ces derniers aux mécanismes de financements écologiques via un guichet unique européen. Les responsables de ce « guichet » seraient directement tirés au sort au sein des maires. C’est le sens d’une écologie enracinée ! »

Le Ministre a rappelé l’importance, au cours de cet échange, d’une écologie positive, ancrée dans les territoires qui laisse la place aux innovations.

Pour rappel, Ecologie responsable est un laboratoire d’idées ou think tank qui travaille sur les questions liées aux problématiques écologiques et environnementales. Libéral, proche de la droite et du centre-droit, il est indépendant des partis politiques et travaille dans une démarche transpartisane.

En 2024, Ecologie responsable a ouvert une antenne à Washington.

Télécharger l’étude co-portée avec la Fondation Robert Schuman : ICI

Les élus locaux européens, acteurs de premier plan de la transition écologique (robert-schuman.eu)