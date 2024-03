Un livre pour la Journée internationale des nuages du 29 mars : « Le cœur dans les nuages » de Mathieu Simonet

Le livre débute avec la rencontre entre Mathieu et Benoît. Le lecteur découvre la naissance de cet amour, sa consolidation année après année et les aléas de la vie à deux. Tous les ans, Benoît organise dans le cadre de son travail un festival de musique en plein air ; des mois de travail soumis à un aléa majeur : la météo. Et chaque année Benoît et Mathieu se demandent s’il va pleuvoir à la date tant attendue.

Quelque temps plus tard, la dixième édition du festival est annulée pour cause de crise sanitaire. Une question vient alors frapper Mathieu : «Est-ce qu’il aurait plu ? » « Cette question m’a sauté au visage. C’est à cette époque que j’ai commencé à m’intéresser à l’effet papillon. Est-ce que le souffle de Benoît (…) pourrait avoir un impact sur la météo, cinq mois plus tard ? L’air qu’il avait expiré serait-il capable de provoquer une pluie sur la place de l’Hôtel de Ville au moment précis où le Fnac Live aurait dû commencer, le 1 er juillet 2020, à 17h ».

Commence une douce et folle entreprise artistico-scientifique. Mathieu organise un « Non Fnac Live », en hommage à Benoît, réalise un film documentaire et demande à une centaine de personnes de devenir des « ambassadeurs de la pluie », en envoyant entre le 1er et le 3 juillet des photos, vidéos et enregistrements sonores de la pluie. Mathieu commence alors à se passionner pour les nuages. Ces derniers revêtent une importance stratégique pour tous les organisateurs de festivals en plein air, mais aussi pour les paysans et agriculteurs du monde entier, et enfin pour les Etats. Certains s’accusent de « vol de nuages » et des scientifiques s’attaquent à la question de « l’ensemencement des nuages », une variété de techniques permettant de faire pleuvoir à volonté. Mathieu découvre que durant la guerre du Vietnam, les Américains ont utilisé de l’iodure d’argent pour provoquer des pluies diluviennes, une manière de disperser les manifestations. L’idée n’était pas nouvelle ; l’Armée Rouge avait déjà tenté de maîtriser les nuages dans les années 1930.