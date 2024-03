Rima Hassan prend sa carte chez LFI

Rima Hassan, la médiatique nouvelle passionaria pro-Hamas, la petite sœur des Frères musulmans, la militante vindicative de la destruction d’Israël, rejoint donc les rangs de La France Insoumise, parti proche du FPLP et soucieux des intérêts du Hamas.

Elle se trouve donc propulsée, depuis quelques jours, en bonne place sur la liste des européennes menée par Manon Aubry, à la septième position.

Septième. Sept. Mon esprit badin d’exégète du dimanche ne peut s’empêcher d’y voir une référence symbolique appuyée au caractère sacré de ce nombre premier dans la tradition juive. Il serait par trop fastidieux de faire le compte de toutes ses occurrences dans la Torah ; j’en retiendrai une : le nombre de jours que dure chaque plaie d’Egypte. Pourquoi celle-là ? Je ne sais vraiment pas.

Mais, surtout, le 7, cela me fait penser au 7 octobre ! La date de l’avènement de l’insupportable, le retour de la Catastrophe, la perpétration d’un pogrom géant en terre d’Israêl par des S.A. parlant arabe, des Palestiniens terroristes du Hamas.

Et c’est à la suite de ce 11 septembre israélien qu’a surgi médiatiquement Rima Hassan. On ne la connaissait pas, ou que très peu, auparavant. Mais, depuis ce 7 octobre, se sentant vraisemblablement investie d’une mission politique en terre de France, cette « juriste franco-palestinienne » (comme elle se définit) multiplie les attaques violentes contre l’Etat d’Israël.

Plus particulièrement, une interview donnée en novembre 2023 au média en ligne, « Le Crayon » a achevé d’en faire l’égérie du Hamas. De façon aussi concise qu’efficace, elle avait respectivement répondu « vrai », « faux », « faux » aux trois questions suivantes : « Le Hamas mène-t-il une action légitime ? », « Israël a-t-il un droit de défense ? », « La solution à deux États est-elle possible ? »

Le Hamas mène donc une action légitime.

Légitime, la mort de 1200 juifs innocents ? Vrai.

Légitime, la décapitation des bébés ? Vrai.

Légitime, de les brûler dans des fours ? Vrai.

Légitimes, les viols barbares des Israéliennes ? Vrai.

Légitime, la fracture du bassin d’une femme violée par soixante terroristes du Hamas ? Vrai.

Légitimes, les corps démembrés des femmes, des hommes exhibés dans les rues de Gaza ? Vrai.

Légitime, la détention d’encore 130 otages à Gaza ? Vrai.

Légitime, l’idée qu’un bébé de neuf mois (au moment de son enlèvement) prénommé Kfir est un ennemi que l’on peut retenir en otage ? Vrai.

Je fais grâce au lecteur du tableau exhaustif des atrocités commises par les terroristes du Hamas, ce 7 octobre.

Mais cette légitimation des actions sordides du Hamas ne fut pas sans séduire le gang des Insoumis auto-proclamés qui, eux aussi, bataillent depuis le 7 octobre pour prouver à tour de rôle et à chacun son tour qu’ils font leur cette formule scandée avec des accents mélenchonniens qui résume leur action : « l’antisémitisme, c’est moi ! ».



Oui. Antisémitisme. Je ne participerai pas à cette mascarade qui consiste à distinguer antisémitisme et antisionisme. L’antisionisme, c’est l’antisémitisme qui a mis les habits du dimanche pour être sortable, présentable. C’est l’antisémitisme en costume-cravate qui se donne une conscience politique et une allure élégante et qui parfois même se déguise en intellectuel fatigué fumant la pipe dans sa veste à carreaux.

Ajoutons à cela qu’en bonne juriste hermétique au réel et aveuglée par l’idéologie, Rima Hassan fait d’Israël un État d’apartheid et qualifie son action contre le Hamas de génocidaire. La déclaration d’amour de LFI à l’égérie hamassienne fut immédiate.



LFI ne l’avait pas attendue pour reprendre en chœur le slogan programmatique du futur (?) Etat palestinien « De la mer au Jourdain ». Rima Hassan est l’incarnation de ce slogan.

Mathilde Panot aussi, il est vrai, surtout depuis son passage remarqué devant un journaliste taquin qui l’avait questionnée sur la géographie du Moyen-Orient, géographie dont elle semblait tout ignorer. Où se situerait la Palestine par rapport au Jourdain ? Il est vrai que l’on ne peut pas tout savoir. Mais parfois, il est bon d’avoir un peu moins de certitudes et un peu plus de connaissances. Qu’en pensez-vous, Mathilde ?

Mais laissons cela et souvenons-nous que Danielle Obono avait refusé, une semaine après le 7 octobre, de qualifier le Hamas de groupe terroriste, en faisant un « mouvement de résistance ». David Guiraud, lui, avait fait du négationnisme et avait calomnié gravement Israël, lors d’une conférence à Tunis, en novembre 2023 : « les bébés dans les fours, ça a été fait, en effet, par Israël » (conférence à laquelle assistait Rima Hassan). Quelques jours plus tard, Mélenchon lui-même faisait, sur une estrade de meeting, un sketch à la Dieudonné, moquant « le bébé, là » qu’on lui demandait d’aider à libérer, en raison de ses excellentes relations avec le FPLP. Le malheur atroce du petit Kfir a bien fait rire la salle toute acquise à l’humour insoumis du sinistre Mélenchon.



Dans ces conditions, Rima Hassan a eu droit à de nombreuses marques de bienvenue au sein de LFI. Manuel Bompard a estimé que c’était « un honneur de l’avoir sur notre liste ». David Guiraud a déclaré pour sa part : « Quelle fierté de retrouver Rima Hassan sur notre liste ». Clémentine Autain parle quant à elle d’ « un symbole sur ce sujet que nous portons ». Etc.



A la réflexion, je me demande si Rima Hassan ne va pas faire figure de modérée au milieu des Insoumis !

Mais surtout, cette stratégie fonctionnera-t-elle ? Je n’y crois pas un instant et je le souhaite encore moins.

Alors, en attendant d’assister au crash de LFI en juin prochain, je souhaite un joyeux ramadan à mes amis musulmans qui ont pleuré avec sincérité avec moi le soir du 7 octobre et qui ont craché en même temps que moi sur le Hamas, ses cadres, ses membres et ses soutiens d’ici et de là-bas.

Olivier WEBER

Professeur de lettres dans l’enseignement professionnel