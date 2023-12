Bilan 2023, le spectacle de l’année : le Festival des Lanternes de Montauban

Nous ne pouvions commencer ce bilan de l’année 2023 qui s’égrénera sur douze jours, sans émerveiller nos émotions et nous donner un avant-goût de fêtes de fin d’année.

Direction Montauban, capitale du Tarn-et-Garonne, au coeur de l’Occitanie.

Dragons volants, créatures mystiques, plantes fantastiques… Dans les trois hectares du Jardin des Plantes de Montauban, 38 tableaux de lumières mettent en scène 2 500 lanternes, toutes façonnées à la main.

Le point d’orgue de cette édition : une déesse enchanteresse de 25 mètres de haut sur plus de 45 mètres de long. Un brouillard lumineux et une mystérieuse lune blanche apportent une touche de mystère à ce nouveau volet… Des expériences sonores et visuelles spectaculaires accompagnent les visiteurs tout au long de leur balade pour leur offrir une véritable expérience immersive au cœur de ce jardin onirique.

Nouveau décor, nouvelles technologies, nouvelles animations… le Festival des Lanternes de Montauban se réinvente pour surprendre son public et lui offrir une nouvelle fois un spectacle inédit. Brigitte Barèges, Maire de la Ville de Montauban et Présidente du Grand Montauban, et Patrice Gausserand, président de MAG Conseils, producteur de l’événement, ont souhaité offrir une nouvelle version du célèbre festival inspiré de la tradition chinoise des lanternes du Sichuan, encore plus immersive et magique. Les traditionnelles couleurs jaune et rouge, symboles des éditions précédentes, laissent la place au rose et bleu d’Avatar, pour plonger le visiteur au cœur d’une nouvelle histoire intitulée « Le Jardin Fantastique ».

Mapping, hologrammes géants, dalles musicales, projections, tableaux lumineux interactifs, mais aussi performances des artistes de l’opéra de Sichuan et marché artisanal chinois… Ce nouveau Festival des Lanternes offre aux petits et grands un voyage à la découverte du jardin fantastique où les technologies de pointe se mettent au service des traditions ancestrales.

« Notre Jardin des Plantes est le parfait écrin pour que ce nouvel opus rencontre le succès qu’il mérite auprès du public. Nous souhaitions donner une nouvelle dimension à cet événement féérique qui raconte une histoire qui, nous l’espérons, émerveillera petits et grands » conclut Brigitte Barèges.

Laurent Tranier

Tarifs et infos pratiques sur www.festivaldeslanternes-montauban.com