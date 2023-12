Michel Duplessier, auteur du jeu de société Les terres de Nataé : « j’invente des jeux pour apprendre en s’amusant… et ne jamais oublier que la vie est un miracle. »

Michel Duplessier bonjour, vous êtes, entre autres qualités, auteur de jeux de sociétés, et un gentleman de la nature comme j’aime à appeler ces personnes qui essaient de combiner leur vie épanouie parmi les hommes avec le respect scrupuleux de la Terre.

Combien de jeux de société avez-vous créés ? Et quel est leur fil conducteur ?

Mon premier jeu, j’avais 19 ans, c’était Melomania, un blind test et un quiz vendu en exclusivité chez Virgin pour mieux faire connaître les différents genres musicaux. Depuis lors, j’en suis à 20 jeux différents et à 65 si on comptabilise les extensions et déclinaisons.

Le fil conducteur a été de faire découvrir des univers, d’apprendre tout en s’amusant en famille ou entre amis.

Les Terres de Nataé, du nom du parc animalier de Bretagne que connaissent nos lecteurs et qui propose un Festival enchanteur pour les fêtes, « Les animaux de lumière », est un jeu pour la famille et les amis, qui aide à découvrir ou redécouvrir le monde animal dans lequel nous vivons. En quoi le jeu est-il un outil pédagogique pour éveiller les consciences et nous rapprocher du respect de la nature ?

Le jeu Les Terres de Nataé a pour première vocation de faire connaître le parc du même nom en Bretagne et la multitude d’animaux qu’il préserve car l’ensemble des défis, épreuves, questions ou imitations sont très largement inspirés de la richesse de cette réserve de biodiversité.

Dès lors, les joueurs découvriront de nouvelles espèces, devront trouver le point commun, les intrus, imiter le cri des animaux ou mimer des expressions à base d’animaux. Enfin, il y a quelques questions qui permettent de se rappeler les bonnes pratiques, les petits gestes du quotidien pour préserver notre unique planète sur laquelle nous vivons tous…

Selon votre expérience, quel est le regard des enfants sur la protection de l’environnement et les animaux y tiennent-ils une place particulière ?

C’est une question d’éducation : les enfants sont sensibles si les parents le sont également. On constate que les plus jeunes ont un amour important pour les animaux de toutes sortes, notamment les animaux iconiques d’Afrique comme l’éléphant, le lion ou le léopard. En même temps, ils perçoivent à travers l’école, les médias, que tout ne fonctionne pas au mieux et ils posent de nombreuses questions sur l’avenir de la planète.

C’est pourquoi il y a beaucoup d’informations dans le jeu Les terres de Nataé que les parents pourront partager avec leurs enfants. Il en est de même sur le parc avec de nombreux panneaux pédagogiques pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux enjeux importants autour de la préservation de la faune et de la flore. C’est sans doute à travers eux que les changements se feront pour une meilleure protection de la nature.

N’oublions pas que l’on n’hérite pas de la terre de nos parents mais que l’on emprunte celle de nos enfants.

Nous sommes à la fin de la COP28. Citez-moi trois chefs d’États à qui vous offririez volontiers votre boîte de jeux ? Et pourquoi ?

Alors j’offrirais volontiers une boîte à Lula parce que la déforestation au Brésil ralentit sous son impulsion, même si elle continue… et puis mon groupe de conseil en communication s’appelle Ipanema [un quartier de Rio de Janeiro, NDLR]… J’aime le Brésil ! Lula est un ambassadeur de premier choix pour défendre les sujets liés à l’écologie.

Une centaine de boîtes aux héritiers de Gandhi pour avoir déclaré : « On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux ». Il était à la fois un grand homme politique et un sage, il souhaitait la paix et c’est le plus important en matière de conservation et de protection de la biodiversité car les guerres, au-delà des souffrances, n’arrangent rien au niveau de la protection de l’environnement. Une guerre n’est jamais bio !

Enfin une boîte au président Denis Sassou-Nguesso qui vient d’organiser le Sommet des Trois Bassins forestiers (bassin du Congo, Bornéo Mékong, Amazonie) qui milite ardemment pour la protection des écosystèmes. Il est le porte-parole sur ce sujet vis à vis des pays de l’hémisphère nord pour la création de fonds dédiés et il est à l’origine dans son pays d’une initiative symbolique, la « Journée de la plantation de l’arbre » qui existe depuis 1985 en République du Congo. Il y a chez cet homme d’État une vraie préoccupation quant à la préservation des forêts, l’un des poumons de la planète.

Dernière question quiz qui aurait pu être parmi les cartes de votre jeu : qui se cache derrière ces trois propositions ? Bipède, intelligent et con à la fois ?

L’homme ? Ce qui est hallucinant, c’est que très peu de gens se rendent à l’évidence que nous vivons sur une infime particule à l’échelle de l’univers, que la vie reste un miracle et que chaque jour nous dégradons le seul endroit où nous pouvons vivre pour des questions de frontières, de religions, d’égos entre chefs d’État, de je ne sais quoi…

Pour reprendre une analogie du monde du jeu : à la fin de la partie, il n’y aura que des gagnants ou de que des perdants !

Propos recueillis par Michel Taube