Actu, média, people : bienvenue au nouvel Entrevue, le magazine que vient de racheter Omar Harfouch

Le nouveau numéro d’Entrevue est sorti ce vendredi 1er décembre 2023, et le magazine se transforme en profondeur !

Créé en 1992 par Thierry Ardisson, le mensuel vient d’être racheté par Omar Harfouch, bien connu des lecteurs d’Opinion Internationale. L’homme d’affaires nourrit de belles ambitions pour ce titre. À commencer par un changement radical, tant sur la forme que sur le fond, ainsi qu’une montée en gamme. Soutenu par le rédacteur en chef, Jérôme Goulon, et une équipe de designers basée en Ukraine et dirigée par Iryna Matsepliuk, le nouveau dirigeant opère de profonds changements dès le premier numéro publié sous sa direction : nouvelle maquette, nouvelles rubriques, le magazine s’enrichit, et il y en a pour tous les goûts : des interviews de célébrités, des sujets people, des paparazzis, des enquêtes, du média, de la politique, des éditorialistes, des faits divers, de la culture, de l’évasion…

Au sommaire ce mois-ci : une auto-interview de Laurent Baffie, qui fait son grand retour dans le magazine. Des photos exclusives de Nicolas Bedos et de sa compagne enceinte : accusé d’agression sexuelle, l’acteur réalisateur savoure son imminente paternité. Également au programme, Caroline Receveur : après sa chimio, les images exclusives de son week-end à Londres en famille.

Autre scoop, un dossier consacré à Ayem : accusée d’avoir kidnappé son fils, le père de l’enfant, Vincent Miclet, témoigne en exclusivité. Entrevue s’est rendu à Marrakech, au Maroc, et a enquêté.

Niveau politique, retrouvez les interviews de la sénatrice Nathalie Goulet, qui dévoile comment le contribuable français finance le terrorisme à son insu, et un entretien avec le député Renaissance Guillaume Kasbarian, qui parle de sa nouvelle loi anti-squatteurs. Une chronique de Robert Ménard.

Votre serviteur inaugure aussi un édito people et revient sur la marche pour la paix du 19 novembre qui a arpenté les rues de Paris de de l’Institut du monde arabe à la Place des Arts et Métiers, en passant par le Mémorial de la Shoah et le Musée d’art et d’histoire du judaïsme.

À découvrir également : une interview de Aton, ex-membre du GIGN, et un entretien avec Bernard Valezy, qui revient sur les nombreuses disparitions en France, suite aux mystères entourant le petit Émile et Lina.

À lire enfin dans ce nouvel Entrevue : les interviews de David Beckham, Benjamin Castaldi, Massimo Gargia, Sylvain Augier ou encore Nicolas Reyes, fondateur et leader des Gipsy Kings.

Et pour la rubrique évasion, Entrevue vous emmène aux portes du Pôle Nord, à la rencontre des ours blancs, pour un reportage exclusif qui vous fera voyager et rêver.

Entrevue : de quoi voir le monde et la France autrement !

Michel Taube