Entretien exclusif avec Boualem Sansal : “La langue française est mon île et la France une cigale aujourd’hui bien démunie au moment où la bise islamiste se fait tempête !”

Dans un entretien au siège de Gallimard*, le plus Français des Algériens, le plus universaliste des écrivains de la rive sud de la Méditerranée, le Houellebecq africain et, nous en sommes sûr, futur Prix Nobel de littérature, se livre cash !

Cash mais pas comme les nouveaux billets de banque que vient d’émettre la Banque d’Algérie en effaçant toute mention du français, remplacé non par l’arabe mais par l’anglais. A quand l’adhésion de l’Algérie au Commonwealth ? Dans la même veine, Boualem Sansal aurait pu revenir dans l’entretien sur la suppression, subite et radicale, par les autorités algériennes de la langue française de tout enseignement dans les établissements privés (dans le public, l’arabe est depuis longtemps langue unique). Une décision qui annonce la couleur des relations futures entre la France et l’Algérie… Il n’y a qu’Emmanuel Macron qui ne l’a pas compris, semble-t-il.

L’écrivain aurait pu aussi évoquer la forte poussée des islamistes lors des élections locales en Algérie depuis deux ans. Les dernières manœuvres politiciennes en Algérie annoncent des élections présidentielles fin 2024 et législatives en 2025 qui risquent fort de porter au pouvoir les islamistes.

Non, Boualem Sansal préfère s’étendre sur ses influences littéraires françaises et nous donne une merveilleuse leçon de français. Son amour de la France, c’est avant tout son amour de la langue française. Et il nous annonce en exclusivité la sortie prochaine aux éditions du Cerf d’un livre sur la langue française.

Et l’écrivain de revenir ensuite sur les raisons pour lesquelles la France est l’objet d’une stratégie de conquête par l’islam, religion prosélyte, d’une société laïque qui aspire à la neutralité et à la discrétion des cultes.

Pour paraphraser le grand Jean de La Fontaine, Boualem Sansal dissèque le processus par lequel la France, par naïveté et par trop de bienveillance, est comme la cigale qui, après avoir tant chanté durant des décennies devant la profusion des diversités et la créolisation de la population et des valeurs, se retrouve aujourd’hui fort démunie au moment où la bise islamiste se fait tempête !”

Entretien miroir avec un homme courageux et prophète qui nous apprend tant sur la France.

Michel Taube

* Entretien enregistré en juin dernier et restauré par la technologie et l’intelligence humaine suite à un endommagement technique.