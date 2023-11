De l’art des chiffres et des lettres : le prix Aujourd’hui 2023 décerné à “La France d’après” (Seuil) de Jérôme Fourquet

“Aujourd’hui” est un des Prix littéraires les mieux dotés avec un jury aussi prestigieux qu’exigeant. Créé en 1962 par un groupe de grands journalistes (Jacques FAUVET, Jean FERNIOT, André FROSSARD…), ce prix récompense un document politique, historique, sociologique ou philosophique de grande qualité littéraire.

Des personnalités aussi diverses que Gilles PERRAULT, Lucien BODARD, Jean MAURIAC, François de CLOSETS, Milan KUNDERA, Régis DEBRAY, Hélène CARRÈRE-D’ENCAUSSE, Bernard-Henri LÉVY et René GIRARD en ont été lauréats.

Depuis 2012 il est l’un des prix littéraires les mieux dotés de France avec 50000€ grâce à la générosité personnelle du mécène François PINAULT. C’est donc dans l’auditorium et sous le dôme majestueux de la Bourse de Commerce — Pinault Collection au coeur de Paris, avec la participation gustative de la Halle aux grains dirigée par le grand, l’immense chef Michel Bras, son fils Sébastien, et Mathieu Muratet à la direction, que le prix Aujourd’hui 2023 était décerné en présence de nombreuses personnalités du tout-Paris intellectuel et politique.

Et donc Jérôme Fourquet est, avec « La France d’après” aux éditions du Seuil, le successeur d’Emmanuel CARRERE pour « V13 » (POL) du Prix Aujourd’hui.

L’heureux “élu” a été récompensé par un jury présidé par Vincent TREMOLET de VILLERS, avec Christine CLERC comme présidente d’honneur, Christophe Barbier, Anna Cabana, Emmanuel Carrère, Alain Duhamel, Laureline Dupont, Albert du Roy, Franz-Olivier Giesbert, Sonia Mabrouk, Solenn de Royer et Alain-Gérard Slama.

Dans « La France d’après », Tableau politique d »une trilogie commencée avec « l’Archipel français » (2019) et « La France sous nos yeux » (2021), le nouveau gourou de la sociologie française décrypte par le menu, c’est-à-dire par des milliers de tours de France statistiques et vécus, cette nouvelle France symphonique dans ses composantes.

Avec ces livres de chevet pour tout observateur curieux, l’oeuvre de Fourquet nous interroge sur l’avenir de notre pays. Quel destin politique sera-t-il celui de la France à l’hôrizon 2027 et même au-delà ? La marche inexorable vers le pouvoir de Marine Le Pen ou les fractures identitaires de notre pays déboucheront-elles sur une guerre civile ?

La France saura-t-elle accoucher de grandeur comme des dizaines de générations ont su le faire ces derniers siècles ? Ou vit-on un déclin irréversible, la fin d’un monde, la chute d’une civilisation dont la France aura été un des fers de lance ?

Par sa personne et par son oeuvre, le directeur du département Opinion de l’IFOP, aussi à l’aise avec les statistiques qu’avec les oeuvres de la littérature, aurait pu faire du nom de l’émission “Des chiffres et des lettres” sa maxime d’écriture.

Le Prix Aujourd’hui a manifestement récompensé une oeuvre majeure de ce que nous appelons la littérature d’actualité.

Michel Taube