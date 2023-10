Je signe l’Appel pétition de 50 intellectuels européens : « Pour l’Arménie et l’Artsakh »

paru le 9 octobre 2023

A l’initiative de Daniel Salvatore Schiffer, philosophe, écrivain, directeur éditorial, professeur d’esthétique et de philosophie de l’art à l’Institut Royal Supérieur d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de Bruxelles (IRSHAAB).plus d’une cinquantaine d’intellectuels européens lancent un Appel en soutien à l’Arménie à la suite de l’offensive éclair menée depuis le 19 septembre 2023 par l’armée azerbaïdjanaise contre la République de l’Artsakh, plus connue sous le nom de l’Haut-Karabagh.

Un Appel à signer en solidarité avec les Arméniens.

PREMIERS SIGNATAIRES :

Daniel Salvatore Schiffer : philosophe, écrivain, directeur des ouvrages collectifs « Penser Salman Rushdie » et « Repenser le rôle de l’intellectuel » (Editions de l’Aube/Fondation Jean Jaurès), Michel Taube : éditorialiste politique, fondateur d’Opinion International, fondateur et ancien président d’Ensemble contre la peine de mort, Marc Alpozzo : philosophe, essayiste, Elisabeth Badinter : philosophe, Dominique Baqué : philosophe, critique d’art, Stéphane Barsacq : écrivain, Florence Belkacem : journaliste, écrivaine, Rachid Benzine : écrivain, politologue, Véronique Bergen : philosophe, écrivaine, Marie-Jo Bonnet : historienne, essayiste, Jeannette Bougrab : ancienne secrétaire d’Etat à la Jeunesse et à la Vie associative (France), docteure en droit, essayiste, Pascal Bruckner : philosphe, Belinda Cannone : écrivaine, Sophie Chauveau : écrivain, Jean-François Colosimo : essayiste, directeur des Editions du Cerf, Costa-Gavras : cinéaste, réalisateur, Nadine Dewit : artiste-peintre, Jean-Philippe Domecq : écrivain, essayiste, Luc Ferry : philosophe, ancien Ministre français de l’Education Nationale et de la Jeunesse, Renée Fregosi : philosophe, politologue, Christian Godin : philosophe, Nathalie Heinich : sociologue, François Kasbi : écrivain, essayiste, journaliste, Rachel Khan : juriste, écrivain, Arno Klarsfeld : avocat, Bernard Kouchner : fondateur de « Médecins du Monde » et « Médecins sans Frontières », ancien Ministre français des Affaires Etrangères, Michel Maffesoli : professeur émérite à la Sorbonne, Institut universitaire de France, Isabelle de Mecquenem : philosophe, Jean-Marie Montali : écrivain, essayiste, grand reporter, réalisateur, Bruno Moysan : musicologue, Yves Namur : poète, Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique, Eric Naulleau : écrivain, essayiste, Yerso Elise Ohannessian : chanteuse arménienne, Fabien Ollier : directeur des Editions QS et de la revue « Quel Sport ? », Mona Ozouf : historienne, Christophe-Alexandre Paillard : enseignant, écrivain, essayiste, Céline Pina : essayiste, journaliste, Michelle Perrot : historienne, professeur des universités, Sabine Prokhoris : philosophe, psychanalyste, Christiane Rancé : romancière, essayiste, Robert Redeker : philosophe, Stéphane Rozès : essayiste, conseil, politologue, Dominique Schnapper : sociologue, directrice d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales (EHESS), membre honoraire du Conseil Constitutionnel (France), Jacques Sojcher : philosophe, Annie Sugier : présidente de la Ligue du Droit International des Femmes (LDIF), association créée par Simone de Beauvoir, Pierre-André Taguieff : philosophe, historien des idées, politiste, directeur de recherches au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Valérie Trierweiler : journaliste, écrivaine, Patrick Vassort, sociologue, directeur de la revue « Illusio », Alain Vircondelet : écrivain , Olivier Weber : écrivain, grand reporter, ancien Ambassadeur de France contre l’esclavage et la traite des êtres humains ,Jean-Claude Zylberstein : avocat, éditeur, écrivain.

LE TEXTE DE L’APPEL A SGINER CI-DESSOUS :

10.000 Arméniens et Arméniennes crient aujourd’hui leur détresse, mais aussi leur indignation et parfois leur colère, face au nettoyage ethnique dont l’Artsakh, mieux connu sous le nom de Haut-Karabagh, est aujourd’hui victime, dans une indifférence quasi générale, sinon un silence assourdissant, depuis l’offensive éclair menée, ce 19 septembre 2023, par l’armée azerbaïdjanaise à son encontre.

L’ARTSAKH /HAUT-KARABAGH : BERCEAU HISTORIQUE, IDENTITAIRE, CULTUREL ET RELIGIEUX DE L’ARMENIE

Ainsi, plus de 100.000 Arméniens, sur les 120.000 qui habitaient cette région enclavée dans l’Azerbaïdjan, ont déjà quitté précipitamment, en quelques jours à peine, ce qui, depuis plus de 2.000 ans pourtant, était considéré à juste titre, historiquement, comme leur berceau identitaire, culturel et religieux.

Car, oui, l’Artsakh, la terre chrétienne la plus ancienne au monde, est en effet à l’Arménie ce que, pour employer ici une analogie, Jérusalem, par exemple, est aux Juifs : leur âme, sacrée et ancestrale, même !

JUIFS ET ARMENIENS, VICTIMES DES DEUX PLUS GRANDS GENOCIDES DU XXe SIECLE

Ce n’est pas là, du reste, la seule comparaison que l’ont peut légitimement établir, en cette tragique circonstance, entre Juifs et Arméniens. Ces deux peuples martyrs, frères dans leur malheur, ont en effet vécu, sous l’impitoyable férule de la barbarie la plus effroyable, les deux plus grands génocides du XXe siècle : les Juifs, bien évidemment, avec 6 millions de morts, durant la Seconde Guerre mondiale, dans les camps d’extermination nazis, et les Arméniens, précisément, avec 1 million et 500.000 morts eux aussi, tous victimes, en 1915, des massacres perpétrés sans pitié également, avec une inconcevable violence, par cet ennemi séculaire, pour eux, qu’est la Turquie et ses visées géographiquement expansionnistes, comme l’énonce explicitement l’horrible notion, éminemment condamnable à l’aune des seuls droits humains aussi bien que de l’inaliénable droit à l’autodétermination des peuples (ce qui devrait donc être également le droit, en pratique et non seulement en théorie, des Arméniens du Haut-Karabagh), de « Pan-Turquie » !

En cette sordide liste des pires génocides du XXe siècle, nous n’oublions certes pas, non plus, ceux du Cambodge en 1975 à 1979 qui causa entre 1,5 et deux millions de morts, et du Rwanda, avec plus de 800.000 morts !

L’ARMENIE MENACEE FACE AUX REGIMES EXPANSIONNISTES ET DICTATORIAIX DE LA TURQUIE D’ERDOGAN ET DE L’AZERBAÏDJAN D’ALIYEV

D’où, urgente et dramatique à la fois, notre interrogation aujourd’hui : la survie du peuple arménien serait-elle donc à nouveau menacée, comme en un dramatique retour de l’histoire, par ces deux régimes dictatoriaux, totalitaires et même fascisants que sont aujourd’hui la Turquie de Recep Tayyip Erdogan et l’Azerbaïdjan d’Ilham Aliyev ?

COUPABLE PASSIVITE DE L’UE ET DE L’ONU FACE A UN NETTOYAGE ETHNIQUE

Nous déplorons, par ailleurs, l’extrême passivité, coupable tant sur le plan moral que politique ou sécuritaire, dont les institutions démocratiques européennes (UE) et internationales (ONU) ont fait preuve, malgré nos nombreuses alertes en ce dramatique dossier humain, à l’égard des Arméniens de l’Artsakh/Haut-Karabagh, victimes donc aujourd’hui d’une intolérable épuration ethnique. C’est là un délit, éminemment condamnable (y compris au niveau juridique), de non assistance à personnes en danger !

HUMANISME ET CIVILISATION : REVEIL DE NOS CONSCIENCES

D’où précisément, ne pouvant nous résoudre à pareille tragédie humaine, ce nouvel appel, urgent et solennel, que nous, signataires de cette pétition, humanistes épris de ces valeurs morales et principes universels que sont la liberté, la justice et la tolérance, lançons aux gouvernements de nos démocraties les plus éclairées, et en particulier celles de l’Union Européenne, où la diaspora arménienne est par ailleurs considérable, afin qu’elles viennent plus concrètement en aide, de manière plus efficace et sans plus attendre au vu du péril grandissant pour ces milliers de civils innocents, à l’Arménie.

Davantage : nous associant à la juste, compréhensible et pressante requête du gouvernement arménien, nous demandons également à ce que la communauté internationale, sous l’égide de l’ONU, impose au plus vite des sanctions politico-économiques à l’Azerbaïdjan, et que l’UE elle-même mette un terme, toutes affaires cessantes, au scandaleux contrat qu’elle a conclu il n’y a guère si longtemps, concernant l’importation de gaz sur son territoire, avec l’Azerbaïdjan.

Nous exigeons également la libération immédiate de tous les prisonniers politiques que les autorités azerbaïdjanaises ont arrêtés arbitrairement, profitant abusivement de leur bonne foi après qu’ils ont rendu les armes à la suite de l’accord de paix signé ces jours derniers.

Nous demandons aussi instamment le retour, dans les plus brefs délais, de tous les récents réfugiés arméniens sur leur terre natale de l’Artsakh/Haut-Karabagh.

Nous en appelons donc enfin ici aussi, face à cette tragédie pourtant annoncée, au réveil de nos consciences : c’est là, cet impératif moral en forme de secours humain, une noble et juste cause, où il en va également, par-delà même la survie du peuple arménien, de notre propre civilisation !

