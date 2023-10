Ça matche avec Karl Olive ! La nouvelle émission d’actualité d’Opinion Internationale

Il croque la vie à pleines dents et en est fier ! Le député de la 5ème circonscription des Yvelines, l’ancien maire de Poissy (il l’est resté dans son coeur et milite pour enterrer le non cumul des mandats), est un des ces parlementaires qui monte dans la macronie.

L”ancien journaliste sportif est un bon client pour les médias : il a tout compris aux nouvelles règles du jeu politique à l’ère du tout-numérique et des réseaux sociaux.

Pas de problème donc pour que cet homme politique un peu caméléon, un peu grande gueule, se prête au jeu des 10 mn pour répondre à 10 questions. Histoire d’aller à l’essentiel et de relever le défi : donner du sens à l’actualité et y faire vibrer les valeurs repères de notre invité.

Karl Olive, bientôt ministre de la République ?

En attendant, le défi lui est lancé par Michel Taube : après ses deux lucarnes footballistiques à Evry, vues des millions de fois sur Tik Tok, Karl Olive transformera-t-il l’essai avec un drop entre les poteaux du Stade de France avant la finale de la Coupe du monde de rugby ?

Une chose est sûre : “Ça matche avec Karl Olive !”

Les 10 questions + 1 posées à Karl Olive :

Karl Olive, vous avez eu combien de vies déjà ?

Karl Olive, donnez-moi envie en 1 mn de m’installer dans votre circonscription ?

Si je vous dis Anne L’Huillier, Pierre Agostini et Alain Aspect, vous me répondez quoi ?

Après vos 2 lucarnes d’Evry, à quand la pénalité entre les poteaux au Stade de France ? En ouverture de la finale de la Coupe du monde de rugby ?

Le regretté Jean-Pierre Elkabbach, il vous a cuisiné ?

Depuis le 20 août, vous êtes allé sentir le c ul des vaches ?

Vous avez proposé d’interdire les grèves pendant les événements sportifs. Pourquoi ne pas l’avoir proposé pendant le vote de la loi Jeux Olympiques ?

A quand remonte votre dernier café avec Sylvain Maillard ?

Dans la macronie, vous êtes qui ? Un électron libre, un poil à gratter, un emmerdeur (attention, pas le grand Jacques Brel), un futur frondeur ?

Génération terrain, c’est un club d’anciens élus de terrain amoureux du foot ?

Question subsidiaire : vous avez une question à me poser ?

Propos recueillis par Michel Taube