« Rebirth » : la renaissance ukrainienne selon la créatrice de mode Lilia Litkovska

Depuis plusieurs années, l’activisme et l’engagement font partie des nouveaux dogmes de la mode. L’intensité de la puissance féminine ainsi que la résilience face à l’adversité sont mises à l’honneur par Lilia Litkovska dans sa collection SS24 pour « Rebirth ». Le choix de ce nom qui se traduit par « renaissance » est un rappel inspirant à la situation que subit son pays, depuis 18 mois. Elle explore avec énergie le concept de vêtements contemporains à travers des silhouettes fortes et distinctives qui mettent en valeur le savoir-faire de son Ukraine natale.

La mode rassemble des personnes qui poursuivent les mêmes désirs, là la créatrice souhaite transmettre la positivité en soulignant la force de l’esprit humain face aux défis imprévisibles à venir. Rebirth SS24, comme dans un climat printanier, invite à faire une pause et à observer les graines figées qui finiront par s’épanouir en silhouettes. C’est un appel à vivre à tout prix.

Artiste reconnue pour ses designs audacieux, ses coupes raffinées et son savoir-faire complexe, Litkovska ne cesse d’explorer le concept de dressing contemporain. « Chaque collection reflète une nouvelle vie, un nouveau départ. Cependant, certains débuts n’ont pas toujours une fin nette. Ils peuvent être interrompus au moment le plus inattendu, nous obligeant à faire une pause. La nouvelle collection SS24 « Rebirth » est un appel à continuer, à avancer, même si ce moment est imparfait » – souligne-t-elle. Il ne fait aucun doute que son rêve de liberté deviendra réalité grâce au traitement des tissus.

A propos de Likovska :

Litkovska est une marque ukrainienne d’avant-garde qui, depuis sa création, n’a cessé de recevoir des récompenses internationales et la reconnaissance du monde de la mode. Litkovska, plus qu’une marque, est l’expression de la vision de Lilia Litkovska, connue pour son savoir-faire et sa confection raffinée et complexe. Le concept de la marque est centré sur l’idée que tous les éléments existent dans un cycle éternel de métamorphose : de la fibre au vêtement et inversement, dans une continuité générationnelle.

Les collections Litkovska sont présentées chaque saison dans le cadre de la Fashion Week de Paris où la marque délivre des messages forts pour représenter la mode, le patrimoine culturel et l’identité de l’Ukraine moderne. Depuis le début de la guerre, Lilia Litkovska a trouvé refuge à Paris et sensibilise l’ensemble de la communauté internationale de la mode au sort de son peuple et de son pays natal.

Radouan Kourak

Rédacteur en chef