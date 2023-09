Sceaux, une rentrée orpheline avec le triste décès de Chantal Brault. L’hommage de Christian Lancrenon

Première adjointe au maire décédée le 11 août 2023 des conséquences d’une rupture d’anévrisme survenue fin juillet, Chantal Brault était connue des Scéens comme des Altoséquanais. La nouvelle s’est répandue tel un tsunami sur la ville, le Territoire Vallée-Sud et le département des Hauts-de-Seine. Dans un premier temps incrédules, il a fallu attendre la rentrée scolaire et les premières réunions municipales pour réaliser l’absence.

Élue depuis 1995 et Première adjointe depuis 2001, Chantal a su impulser à la ville de Sceaux une énergie incroyable. Très actif dans de nombreuses associations comme l’AMF dont il est deuxième vice-président, Le maire Philippe Laurent pouvait compter sur une élue engagée comme jamais pour sa ville, plus particulièrement auprès des jeunes générations.

Sa prestance, son aisance à l’oral et son franc-parler faisaient d’elle une élue hors pair. Chantal aimait sa ville comme on aime sa maison et son jardin. Elle avait son jardin secret et savait le cultiver et en faire partager les fruits à ses amis. Des fruits emplis de réflexions toujours censées et pleines d’humanisme. Nous avions su elle et moi nous apprécier mutuellement et nous confier l’un à l’autre. Or rares sont les vrais amis en politique ! La sincérité et l’affection ne faisant en général pas bon ménage avec la vie municipale si prenante et tellement exigeante, surtout quand il s’agit de mener campagne, tous les 6 ans.

Chantal avait ce souci de l’autre, cette empathie trop souvent oubliée qui fait la différence entre celles et ceux qui ne pensent qu’à eux, et les autres. Sur proposition de Philippe Laurent, elle avait accepté de me déléguer l’Europe et les relations internationales en 2020. Comme moi pupille de la Nation avec un père mort pour la France à l’étranger, Chantal Brault avait le devoir de mémoire dans la peau, transmettant avec passion son amour de la France et de l’Europe aux jeunes générations pour lesquelles elle s’investissait tant. Rares sont les élus laissant une telle empreinte. Si nul n’est irremplaçable, il aura tout de même fallu plusieurs élus pour répartir toutes les missions qu’elle assurait avec brio !

Chantal Brault faisait partie de ces élus locaux de terrain dévoués, aux personnalités fortes et séduisantes. C’est ainsi que la France arrive à fonctionner, avec des élus attachés au service public qui déploient une énergie sans borne pour répondre au mieux aux besoins de chaque concitoyen.

Christian Lancrenon

Délégué à l’Europe et aux relations internationales de la Ville de Sceaux