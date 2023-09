2 euros le litre : soit on covoiture soit on les paye ! Tribune de Jean Marc Governatori

Combien nous faudra-t-il d’alertes pour changer de cap ? Les finances publiques sont écarlates, un coronavirus a ébranlé le monde, les glaciers fondent, phytoplancton et forêts sont fatigués, la biodiversité chute, des mégafeux étouffent la Grèce, le Canada cette année, la France l’an passé, les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient…

Au même moment, l’inflation explose, les restaurants du cœur sont au bord du gouffre tant le flot de nouveaux pauvres augmente, les taux d’intérêt explosent, ruinant les rêves d’accès à la propriété des classes moyennes…

Et pendant ce temps, nos gouvernants alimentent le quinté perdant et infernal, le P.I.I.C.C. :

PRODUCTIVISME /INDIVIDUALISME / IRRESPONSABILITÉ GÉNÉRALISÉE / COMPÉTITION / CONSUMÉRISME.

Le prix du carburant fait partie des alertes que nous donne la vie. À consommer à tout va, à piller à tout va les matières premières se font rares et par conséquent de plus en plus chères. Les partis de gauche et le RN, incultes économiques, en appellent encore au gouvernement pour amortir le prix de l’essence !

Fausse bonne idée, É.Borne veut autoriser les pompistes à vendre à perte ! Elle est bonne la France politique qui prend des mesures anti-économiques absurdes ! C’est un chef d’entreprise qui vous le dit.

3000 milliards de dettes, pas grave ! Emprunt quotidien obligatoire de notre pays, 700 millions d’euros, pas grave ! Et pendant ce temps, 70% des déplacements domicile-travail sont réalisés avec des véhicules individuels, la plupart en autosolisme et seulement 3% en covoiturage quotidien.

– Prés de la moitié des personnes dont le lieu de travail est situé à moins de 1 km de leur domicile s’y rend en voiture.

– Chaque jour, seulement 1 million de personnes (sur près de 30 millions d’actifs) covoiturent pour aller travailler alors que les bouchons représentent, à l’échelle de l’Ile de France par exemple, un temps perdu chaque année par personne de 163 heures soit 6 jours et 19 minutes (données 2019). Sans parler des pollutions et maladies qui vont avec.

Oyé, citoyens français, c’est le moment de vous mettre au covoiturage !

C’est bon pour la planète, c’est bon pour vous !

Un salarié automobiliste qui habite à 30 kms de son lieu de travail et qui covoiture quotidiennement en alternance avec un voisin ou un collègue, économise près de 2 000 € chaque année.

LES SOLUTIONS

Depuis le 1er janvier 2023, les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte-distance reçoivent une prime de 100 €, via la plateforme de covoiturage sur laquelle les trajets ont été réalisés. Il faut payer les gens pour qu’ils économisent…

Bref, si chacun prend ses responsabilités et s’organise avec ses collègues et/ou voisins, dans son entreprise , dans son immeuble… pour que le covoiturage devienne la règle, si nous décidons de consommer local, ou au moins national pour éviter ces milliers de transports cargo assassins pour l’air, l’eau, les comptes publics…

Et si on répare et recycle au lieu d’acheter et jeter, les ZFE ( problématiques pour beaucoup d’automobilistes) seront moins urgentes, le climat se portera mieux et notre environnement respirera…

Pour les zones rurales, le minibus fonctionnant avec agrocarburant de 3ème génération (algues ou déchets verts) avec cadencement adapté , compensera le covoiturage plus compliqué dans ces territoires.

L’heure est grave car le bilan est déjà catastrophique : la pollution de l ‘air tue 50 000 personnes par an en France, 500 000 personnes en sont malades, elle embouteille nos hôpitaux, plombe nos dépenses maladie…

Covoiturer est la meilleure option, aux résultats immédiats !

Jean Marc Governatori

Coprésident d’Écologie au centre

Élu écologiste niçois