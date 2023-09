Charles III, Maisons-Laffitte et l’Entente cordiale : les révélations libertines de Jacques Myard

Si Maisons-Laffitte m’était conté !

Le maire de Maisons-Laffitte dans les Yvelines nous explique pourquoi c’est dans le château de sa belle commune que Charles III aurait dû souper ce soir avec le couple Macron. Et non sous les dorures de Versailles !

De 1901 jusqu’à sa mort en 1910, Edouard VII, bisaïeul de sa Majesté Charles III, pratiqua en effet dans ce palais de la capitale du cheval, l’Entente cordiale avec de belles libertines ! Sa Majesté, qui fut le plus parisien des rois anglais, prolongeait souvent ses ébats jusque dans le quartier de l’Opéra Garnier et du Palais-royal où chambre dédiée lui était réservée au Chabanais, la plus célèbre maison close de Paris.

Bons princes, les Mansonniens lui érigèrent une aventure Edouard VII.

Shocking !

Michel Taube

VERBATIM DE L’INTERPELLATION DE JACQUES MYARD, MAIRE DE MAISONS-LAFFITTE :

Bonjour, je suis devant le château de Maisons-Laffitte. J’apprends que le roi va aller à Versailles mais la réalité c’est que c’est ici qu’il devrait venir. Pourquoi ? Parce que son bisaïeul, le prince de Galles, fils de Victoria qui fut le roi Édouard VII venait voir ses favorites, ses petite copines à Maisons-Laffitte.

Et elles l’ont tellement choyé, que c’est ici qu’il a conçu l’Entente cordiale qui a l’époque pour lui était une entente avec ses copines.

Donc c’est ici qu’il fallait accueillir le roi Charles III.

En plus le château de Maisons-Laffitte qui est derrière moi est le premier château d’art classique en France, bien avant Versailles. Et si Versailles m’était conté ? Eh bien commençons cette visite d’Etat par Maisons-Laffitte !

Bienvenue au roi Charles III et qu’il se souvienne de son bisaïeul, le prince de Galles, fils de Victoria, qui venait à Maisons-Laffitte voir ses copines.