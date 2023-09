Quand le sort de M. Tayeb Benabderrahmane devient une affaire d’État !

Les lecteurs d’Opinion Internationale savaient déjà que le chef d’entreprise français M. Tayeb Benabderrahmane poursuit les autorités du Qatar – et nombre de leurs complices passifs ou actifs en France, au premier rang desquels Nasser Al-Khelaïfi, le tout puissant président du club parisien – pour avoir été arrêté, séquestré et torturé au Qatar en 2020.

On savait déjà que M. Tayeb Benabderrahmane et sa famille subissent des pressions du Qatar inacceptables dans un Etat de droit. Mais Blast révèle que les pressions du Qatar s’orientent désormais directement contre l’État français et plus spécifiquement contre le ministère des Affaires étrangères, officiellement sommé de cesser toute investigation à l’encontre de M. Nasser Al-Khelaïfi.