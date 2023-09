L’Azerbaïdjan lance des opérations militaires de grande ampleur en Artsakh – Haut Karabagh

L’Azerbaïdjan a lancé ce matin des opérations militaires à grande échelle contre la République d’Artsakh, ciblant des biens civils et la population civile, faisant des victimes et des blessés, notamment des femmes, des personnes âgées et des enfants. Les grandes villes Stepanakert, Askeran, Martakert sont bombardés. Outre les bombardements, les forces militaires de l’Azerbaïdjan tentent d’envahir le territoire du Haut-Karabagh.

L’attaque survient après l’accumulation il y a plus d’une semaine des forces armées azerbaidjanaises importantes le long de la ligne de contact avec la République d’Artsakh.

Compte tenu de la menace qui pèse sur la vie et la santé de la population d’Artsakh, les autorités de la République d’Artsakh appellent les acteurs internationaux et toutes les parties intéressées à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour mettre fin à l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh.

Le Président de la République d’Artsakh, Samvel Shahramanyan, a convoqué d’urgence une réunion du Conseil de sécurité et a discuté de la situation créée et des actions futures à mener.

Monsieur Hovhannès Guévorkian, Représentant de la République d’Artsakh en France rappelle que « cette attaque est lancée après avoir affamé 120 000 Arméniens d’Artsakh depuis plus de neuf mois, dans un blocus total et en violation une fois de plus de la déclaration tripartite du 9 novembre 2020. Ces actions de l’Azerbaïdjan sont la manifestation d’une politique de nettoyage ethnique et de génocide tel que les qualifie Luis Moreno Ocampo, premier procureur de la Cour pénale internationale dans son rapport paru le 7 août dernier. »

Et Monsieur Hovhannès Guévorkian de conclure : « La République d’Artsakh a toujours été partisane d’un règlement pacifique et réaffirme sa volonté de résoudre toutes les questions par la négociation. »

Michel Taube