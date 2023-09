François Pupponi, président du Cercle d’Amitié France-Artsakh, salue l’élection de Samvel Shahramanyan comme nouveau président de la République d’Artsakh

En dépit du blocus criminel de l’Azerbaïdjan, les Artsakhiotes enclavés et affamés ont démocratiquement désigné le 8 septembre Monsieur Samvel Shahramanyan comme nouveau Président de la République

Dans un contexte d’Union sacrée dû à la grave crise humanitaire que traverse le pays, monsieur Shahramanyan a été élu à la majorité de vingt-deux des trente-trois députés de l’Assemblée nationale, en pleine conformité avec la Constitution nationale.

Le Cercle d’Amitié France-Artsakh, présidé par François Pupponi, ancien député et maire de Sarcelles (93), salue l’élection de Samvel Shahramanyan comme nouveau président de la République d’Artsakh.

« Je voudrais adjoindre mes félicitations les plus chaleureuses aux Artsakhiotes qui nous obligent au respect et à la solidarité. Il est tout à fait remarquable qu’un peuple torturé par la faim, menacé de génocide par un régime criminel élise son président sans heurt, sans trouble à l’ordre public alors que les troupes surarmées et fanatisées du régime Aliev campent dans les territoires occupés, à quelques kilomètres de la capitale » a commenté François Pupponi, le Président du Cercle d’Amitié France-Artsakh qui a ajouté que cela « témoigne du haut degré de maturité démocratique du peuple artsakhiote et, par contraste, du scandale que représentent les inclinations de l’Union européenne pour un régime d’oppression et d’arriération politique comme celui de l’Azerbaïdjan ».

Ces élections anticipées ont été organisées après la démission d’Araïk Haroutiounian le 1er septembre. Le précédent président étant acculé par la situation sécuritaire du pays menacé sur toutes ses frontières et subissant un blocus impitoyable.

L’Azerbaïdjan refuse toujours de l’ouverture immédiate et inconditionnelle du couloir de Latchine, autorisant la libre circulation entre l’Arménie et l’Artsakh et le ravitaillement de ce dernier.

Cette ouverture du couloir de Latchine est pourtant exigée par toute la communauté internationale.

La Cour Internationale de Justice a exigé le 22 février la levée immédiate et inconditionnelle du blocus qui affame les Artsakhiotes depuis le 12 décembre dernier. De hautes autorités morales – tels Luis Moreno Ocampo, ancien procureur général de la Cour Pénale Internationale ou Juan Ernesto Mendez, ancien conseiller spécial du Secrétaire général de l’ONU sur les génocides – évoquent sans ambages un génocide.

La France saisira-t-elle le Conseil de Sécurité de l’ONU, tandis que l’Artsakh connait ses premières victimes mortes de famine ?

Michel Taube