Le 16 juin 2023, lors d’un forum économique organisé à Saint-Pétersbourg et retransmis en direct à la télévision russe, Poutine a qualifié Volodymyr Zelensky de « honte pour le peuple juif », non sans accuser une fois en plus l’Ukraine d’être aux mains de néonazis, fable inventée pour justifier son « opération militaire spéciale » au nom d’un « antinazisme » de propagande : « J’ai beaucoup d’amis juifs depuis l’enfance. Et ils disent que Zelensky n’est pas juif, mais une honte pour le peuple juif [applaudissements dans la salle]. Ce n’est pas une blague, ce n’est pas de l’ironie vous savez. Après tout, les néonazis, les adeptes d’Hitler, ont été élevés au rang de héros de l’Ukraine d’aujourd’hui. » D’où cette conclusion attendue : « Nous avons tout à fait le droit de considérer que l’objectif de dénazification de l’Ukraine est l’un des objectifs clés. » Telle est fonction de l’« antinazisme » de pacotille de Poutine : conférer une légitimité morale à une invasion armée s’inscrivant dans le cadre d’une politique impérialiste.

Dans une allocution faite le 5 septembre 2023, Poutine est revenu à la charge, dénonçant avec virulence le « Juif ethnique » Zelensky que l’Occident « manipulateur » aurait placé à la tête de l’Ukraine pour masquer le fait que cette dernière est « nazifiée » :

« Les manipulateurs occidentaux de l’Ukraine ont placé un Juif d’origine, une personne ayant des racines juives, un héritage juif, à la tête de l’Ukraine moderne. Ce faisant, à mon avis, ils couvrent l’essence inhumaine de l’État ukrainien actuel, les fondations sur lesquelles il est construit. C’est ce qui rend la situation tout à fait dégoûtante. Ce qui est dégoûtant, c’est qu’un Juif ethnique [ou « de souche »] dissimule la glorification du nazisme et protège ceux qui, à l’époque, ont supervisé l’Holocauste en Ukraine. Quelque 1,5 million de personnes ont été tuées. Les citoyens israéliens ordinaires sont ceux qui le comprennent le mieux. Il suffit de regarder ce qu’ils disent sur Internet. »

L’objectif de ce discours de propagande d’inspiration conspirationniste est de présenter Zelensky comme une marionnette ou un fantoche, un simple comédien au service des puissances occidentales, et en particulier des États-Unis, qui l’auraient choisi en raison de ses origines juives. L’image répulsive ainsi fabriquée du président ukrainien oscille entre la figure du principal complice d’une opération criminelle (à savoir le maintien et le camouflage d’un ordre politique « néonazi ») et celle de l’« idiot utile », personnage inconsistant manipulé par l’Occident, ennemi « satanique » de la « grande Russie », c’est-à-dire de la Russie impériale en cours de refondation sous la direction de Poutine. À défaut d’avoir pu éliminer physiquement Zelensky, Poutine tente de le disqualifier par tous les moyens, et participe personnellement à l’opération. Ces tentatives récurrentes de mise à mort symbolique du président ukrainien témoignent de la fixation obsessionnelle du mégalomane Poutine sur la personne de Zelensky, petit comédien juif qui ose lui tenir tête. L’imprévisible même pour un autocrate « viril » comme le maître du Kremlin.

Pierre-André Taguieff

Philosophe, politiste et historien des idées, directeur de recherche au CNRS.

Derniers ouvrages parus : Pourquoi déconstruire ? Origines philosophiques et avatars politiques de la French Theory (H & O éditions, 2022), Où va l’antiracisme ? Pour ou contre l’universalisme (Hermann, 2023).

Prochain livre, à paraître le 23 septembre : Le Nouvel Âge de la bêtise (L’Observatoire).