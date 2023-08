Double médaillé olympique en taekwondo en 2000 et 2004, après avoir vécu dix ans en Chine, Pascal Gentil désormais salarié à la direction RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises, du groupe ADP, fait partie de l’organisation des Jeux Olympiques et sera chargé de l’accueil des délégations sportives et extra-sportives. Leur premier contact avec la France, ce sera Gentil et les aéroports français !

Entretien avec Pascal Gentil à l’occasion de la REF, l’université de rentrée du MEDEF.