Thibault Deschamps (Fédération Française d’Athlétisme) : “la marche et la course sont de bienfaits pour l’entreprise”

L’athlétisme, c’est à la fois la marche et la course ! Cela tombe bien car 70% des Français disent aimer marcher et courir, activités sportives indispensables pour entretenir et enrichir son capital santé.

Dans l’entreprise, du dirigeant aux collaborateurs, la performance exige une bonne santé et le sport peut y contribuer largement, tout en étant un facteur de cohésion, de vivre-ensemble, de bien-être.

La Fédération Nationale d’Athlétisme propose donc ses servives aux entreprises. Entretien avec Thibault Deschamps, notamment Référent National Sport Santé Entreprise pour la direction technique nationale, sur les bienfaits de la marche et de la course dans la vie des affaires.

En attendant de croiser un Stéphane Diagana, un Yohann Diniz ou une Muriel Hurtiz, entretien sur la pelouse de l’Hippodrome ParisLongchamp à l’occasion de la REF, l’universit” de rentrée du MEDEF.

Michel Taube