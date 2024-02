Kylian Mbappé quitte le PSG. Opinion Internationale vous annonce en exclusivité sa nouvelle destination ! L’édito-fiction de Michel Taube et Laurent Tranier

« – Président ?

– Bonjour mon petit Kylian. Ta maman et ton papa vont bien ?

– Merci Président ! Et Brigitte ? Salue la de ma part.

– Brigitte est avec moi, elle t’embrasse.

Bon. Parlons de choses sérieuses. Alors, Kyki, ça y est, tu as parlé à Nasser ? Alors, il ne l’a pas trop mal pris ?… Il s’y attendait un peu… Bon, maintenant je vais m’occuper de toi !

Tu le sais, mon Kyki, je te parle en tant qu’ami mais aussi comme Président de la République : je veille aux intérêts de la France, qui se confondent avec ceux du football français.

Je vais te dire où tu dois signer. Tu en fais ce que tu veux évidemment… »

On se souvient qu’Emmanuel Macron était resté de longs moments aux côtés d’un Kylian Mbappé inconsolable à la fin de la défaite aux tirs aux buts contre l’Argentine en finale de Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ces deux-là sont proches et le Président veille personnellement sur la destinée du prodige français…

On s’en souvient également : quelle joie cela avait été en 2018, de remettre le trophée puis d’accueillir à l’Élysée l’équipe de France emmenée par Kylian Mbappé, au lendemain de sa victoire en Coupe du Monde ! C’était encore le début de son premier mandat et la France avait le cœur en bleu. L’euphorie n’avait pas duré longtemps : quelques mois plus tard, elle s’habillait de gilets jaunes.

Mais quel charme ce Mbappé ! Encore tout gamin à l’époque, et déjà un des meilleurs joueurs du monde, à 19 ans ! Depuis leur rencontre, il ne tarissait pas d’éloges à son sujet : « Loin des dérives qui parfois accompagnent la célébrité, il incarne le calme, l’ambition tranquille, le regard vers les étoiles mais la tête sur les épaules » (L’Équipe, juin 2021).

Depuis cette période, ils s’appelaient régulièrement et Kylian passait même de temps en temps dîner à l’Élysée, en toute simplicité. Depuis le début, le Président avait bien une idée derrière la tête, mais… patience…

***

Jouant au Paris-Saint-Germain, Kylian était un des actifs les plus bankables de Ligue 1, ce qui n’avait pas échappé à l’ancien banquier de chez Rothschild. Grace à lui, les stades étaient toujours pleins et les millions des sponsors pleuvaient sur le championnat.

Mais le premier contrat de Kylian au PSG se terminait en juin 2022. Et le risque était à l’époque qu’il quitte la capitale pour signer au Real Madrid, le club qui le faisait rêver, tout petit. Dans sa chambre, il avait encore le poster de Cristiano Ronaldo, tout sourire avec la tunique blanche et le trophée de la Champions League.

En 2022, pour le Président de la République, il n’était pas question que Kylian Mbappé quitte le championnat de France. Pas seulement pour les sponsors… On était à quelques mois de la Coupe du Monde organisée par le Qatar, et les Qatariens – propriétaires du PSG – avaient absolument besoin que l’attaquant vedette y participe en étant toujours un joueur de leur club vedette. En plus, la France était favorite. Non, si Kylian quittait le PSG juste avant la Coupe du Monde du Qatar, non seulement le Président du club Nasser al-Khelaïfi en aurait fait une jaunisse, mais l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani lui-même tournerait le dos à la France ! Et ça, pour plein de raisons géopolitiques et autres qu’il est trop long de détailler, ça lui donnait la cher de poule au Président de la République. Sans compter qu’il avait toujours sa petite idée derrière la tête.

Bref, la veille du jour où il avait appris (heureusement que sur ce coup-là les services de renseignement avaient été meilleurs qu’au Sahel !) que Kylian devait signer son contrat avec Florentino Perez, le président du Real Madrid, il avait lui-même pris son téléphone pour l’appeler. Il se souvenait encore avec délectation de la conversation qui faisait toujours, deux ans après, le régal de son journal préféré (avec Opinion-Internationale), L’Équipe.

– « Allô, Kyki, alors il paraît que tu vas signer au Real Madrid ?

– Oui, Président.

– Écoute-moi Kylian, je ne veux pas que tu partes maintenant, tu es tellement important pour le pays. Tout le monde va être content si tu restes, tout le monde t’aime ici et tu as le temps avant de partir. Tu dois rester un peu plus.

– Ok Président, je le sens comme vous ! »

Quelques jours plus tard, c’est Kylian lui-même qui avait annoncé qu’il restait au PSG pour deux ans supplémentaires (trois ans selon la direction du club… mais c’est Kylian qui avait le mieux lu le contrat) : l’effet presque magique de la parole présidentielle (et du salaire jamais vu auparavant de 72 millions d’Euros par an, hors primes, que lui offrait le club).

***

Alors voilà, nous y sommes. Kylian Mbappé a annoncé vendredi 9 février 2024 au Président du Paris-Saint-Germain, puis à ses coéquipiers, qu’il allait quitter le club au mois de juin prochain, à la fin de la saison en cours.

Emmanuel Macron sourit. Le plan en trois points qu’il a ourdi depuis si longtemps en secret va pouvoir se déployer :

Kylian a bien annoncé qu’il allait quitter le PSG.

Kylian n’a pas annoncé qu’il rejoindrait le Real Madrid, donc tout reste possible. D’ailleurs, les hypothèses les plus folles commencent à circuler (Liverpool, l’Arabie Saoudite, la planète Mars…).

Il ne reste plus qu’à le convaincre que l’intérêt supérieur de la France est qu’il reste dans le championnat et qu’il signe à… l’Olympique de Marseille !

Cela fait des années qu’Emmanuel Macron prépare ce transfert vers son club de cœur, celui de la deuxième ville de France, qui ne vit que pour le foot et pour l’OM. On le sait : le Président rêve de « Marseille en grand » !

N’a-t-il pas lancé le plan « Marseille en grand », doté de 5 milliards d’€ pour « améliorer la sécurité, le social, le sanitaire, l’éducation, l’emploi, la culture et les transports, pour changer la vie des Marseillais et le visage de Marseille » (selon le site de l’Élysée) ? Tout cela pourquoi ? Marseille en a bien besoin, certes, mais s’il l’a fait, c’est pour que la ville soit accueillante pour le petit Prince du Parc formé à Monaco, l’enfant certes prodigue mais lassé des poubelles et des rats qui jonchent les trottoirs de l’ex-plus belle ville du monde !

Ce transfert qui a toujours semblé irréalisable à la totalité des observateurs, est aujourd’hui devenu possible… Même le premier concerné, qu’il avait charrié sur le sujet en direct sur YouTube dans l’émission de McFly et Carlito du 23 mai 2021 lui avait répondu en rigolant que c’était « impossible. Impossible d’aller à Marseille. C’est pas dans notre ADN ça ! »

Aujourd’hui Emmanuel Macron est certain d’y parvenir. Emmanuel Macron s’en frotte les mains : ce coup de maître ferait définitivement de lui le Mbappé de la politique.

– Kyki, franchement, tu veux rentrer dans l’histoire ?

– Oui Président !

– Tu veux être différent de tous les autres joueurs, même des stars ?

– Oui, Président !

– Tu sais, Kyki, un jour, tu me succèderas. Je te le dis comme je le sens. Tu seras président de la République. Et imagine un peu : si tu es le meilleur joueur du monde en faisant toute ta carrière en France, alors là, chapeau bas, les Français ne pourront rien te refuser.

Et puis tu sais, on le sait toi et moi, ce n’est pas pour rien que l’OM est le seul club français qui a gagné la Ligue des champions. Moi, je te le dis, c’est l’OM avec Kyki qui le refera !

– Oui, Président, mais je vais perdre une fortune. Jamais Marseille ne pourra suivre financièrement.

– Oui, tu as raison mon Kyki mais tu sais, tu vas profiter d’une révolution que je t’annonce : les droits dérivés et tes droits à l’image te rapporteront plus que ton salaire. Et tu n’as qu’à exiger de racheter le club d’ici cinq ans si ta venue fait décoller le chiffre d’affaires de l’OM. Et ce sera le cas. Tu seras le seul joeur au monde propriétaire du club dans lequel il joue.

– Président, vous savez quoi ?

– Dis moi…

– Je crois que je vais une fois de plus t’écouter, Président. Mais je pose une condition…

– Laquelle mon Kyki ?

– Mes parents seront d’accord : lorsque tu quittes l’Elysée en 2027, tu deviens mon agent !

– Je te promets d’y réfléchir sérieusement ! »

Michel Taube et Laurent Tranier,

Rédacteur en chef d’Opinion Internationale, fondateur des Éditions Toute Latitude

Michel Taube suggère que Kylian Mbappé reste en France sur CNEWS invité par Thierry Cabanes le 17 février 2024