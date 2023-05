Invitation demain 23 mai Paris : Enrico Macias et Michel Boujenah s’engagent pour sauver le patrimoine judéo-tunisien et notamment la grande synagogue de Sousse.

Opinion Internationale aime les sports mécaniques et soutient le MXGP à Villars-sous-Écot dans le Doubs (25) ! Fervents amateurs des sports mécaniques et de toutes les mobilités, nous sommes fiers de soutenir…

Plus d’un an après le début de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022, alors que le terrible bilan humain ne cesse de s’alourdir tant pour l’Ukraine que pour la Russie,…

Si on parle de fête, c’est bien pour célébrer le travail, ses vertus et ses bienfaits … c’est pour le positiver… sinon on ne parlerait pas de fête ! Or, depuis de…