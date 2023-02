Opinion Internationale à la Une de Google

Remerciements aux intervenants qui en 90 minutes ont partagé leurs espoirs et leur vision de l’année 2023 : Engareh ALIREZAÏ, Chef de rubrique « Iran C’est une révolution » Guillaume ASSKARI, fondateur…

Chaque année, l’UNESCO rend hommage aux victimes des persécutions nazies et sensibilise le public à l’histoire de l’Holocauste, à ses causes et à ses conséquences sur nos sociétés actuelles. La date marque…