Revivez les voeux 2023 d’Opinion Internationale : des voeux utiles et positifs !

Remerciements aux intervenants qui en 90 minutes ont partagé leurs espoirs et leur vision de l’année 2023 :

Engareh ALIREZAÏ, Chef de rubrique « Iran C’est une révolution »

Guillaume ASSKARI, fondateur de LiveReport, chroniqueur « Opinion Amériques latines »

Eric BAZIN, fondateur du Lab (Land of African Business), chroniqueur « Opinion Afriques »

Gérard BOURGEOIS, chef de rubrique « Opinion Entrepreneurs »

Julien BRIOT-HADAR, expert et chef de rubrique « Opinion compliance », auteur de « Dans les méandres de la fraude fiscale » (Legitech)

Cyrille CARDONNE, dirige une société de sureté, sécurité et cybersécurité. Ancien officier supérieur, au sein notamment des forces spéciales, co-fondateur du Centre national de lutte contre la cybercriminalité du ministère de l’intérieur.

Philippe CHARLEZ, expert en questions énergétiques, Institut sapiens, auteur de « Les dix commandements de la transition énergétique » (VA éditions)

Antoine EMEURY, professeur de management et d’économie, administrateur de start-up dans les martech, chroniqueur Opinion Internationale

Mireille FAUGERE, présidente France de l’AMREF, ONG africaine de santé publique, membre de la Commission des Participations et des Transferts de l’État, administratrice de la Fondation l’Oréal et de l’Institut Français des Administrateurs IFA, membre du CA d’Orpea.

Philippe FEITUSSI, avocat, Equity Partner chez DWF

Serge GUERIN, sociologue, chroniqueur « oNE hEALTH», auteur de « La silver économie pour les nuls »

HECTOR, dessinateur de presse, chroniqueur « Actu’Folies », exposé au Centre mondial de la paix de Verdun et au Musée d’Histoire et de la Guerre de Kiev

Patrice KIENER, Artisan forain

Christian LANCRENON, chef d’entreprise dans le secteur de la parapharmacie, élu et délégué aux relations internationales pour la Ville de Sceaux (92), publie le 10 juin 2023 « Le droit de savoir » aux éditions Michel Taube

Sabrina MENASRIA, « Conférencière et experte en neurodiversité et talents singuliers, fondatrice de l’agence SINGULARITY et de l‘association « Les Singulières »

Natacha NOWACK, Chef dentreprise, thérapeute et professeur de Yoga, Natacha Nowack est de retour en Charente et organise du 12 au 14 mai La cagouille Zen, le Festival du Bien Être, des Arts et Artisanat et Saveurs locales à Julienne (16) près de Jarnac

Hélène PICHON, Directrice de l’Alliance française de La Haye et coordinatrice du réseau des Alliances françaises des Pays-Bas. Publie le 9 mai 2023 aux Éditions Michel Taube une édition entièrement revue, augmentée et bilingue de « L’éternel au féminin »

Caroline PILASTRE, éditorialiste sur Sud Radio et CNews, secrétaire générale du think tank « Handicap, République et Société », ambassadrice France de la marque Orcam

Patrick PILCER, conseil et expert sur les marchés financiers, président de Pilcer & Associés, chroniqueur Opinion Internationale

Claude REVEL, présidente du GIE France Sport Expertise, directrice du think tank Skema PubliKa, ancienne déléguée interministérielle à l’intelligence économique

Jacques SOPPELSA, Président honoraire de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne, Co-auteur avec Alexandre del Valle de « La Mondialisation dangereuse », éd. L’Artilleur, 2021, chroniqueur Opinion Internationale

Frédéric THIRIEZ, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, écrivain, ancien président de la Ligue de football professionnel milite contre les atteintes à la neutralité dans le monde du sport, co-initiateur avec Michel Taube de la campagne pour une inscription renforcée de la laïcité dans la Constitution

Jean Louis de VALMIGERE, Président de la Fondation Pour Strasbourg, ancien gérant du célèbre restaurant strasbourgeois Chez Yvonne

Thierry VEIL, expert-comptable et diplômé de Harvard, co-fondateur de la chaîne Bagelstein exploitant avec humour et impertinence 94 restaurants en Europe, il siège dans de nombreuses associations entrepreneuriales

Pierre CONESA, ancien haut fonctionnaire du ministère de la défense, spécialiste de la décision publique en matière internationale, auteur de « Vendre la guerre : le complexe militaro-industriel » (éd. l’aube)