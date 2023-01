Commémoration de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste à l’UNESCO

Chaque année, l’UNESCO rend hommage aux victimes des persécutions nazies et sensibilise le public à l’histoire de l’Holocauste, à ses causes et à ses conséquences sur nos sociétés actuelles.

La date marque l’anniversaire de la libération du camp de concentration et d’extermination nazi d’Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques le 27 janvier 1945. Cette Journée a été officiellement proclamée en novembre 2005 par l’ONU (résolution 60/7 sur la « Mémoire de l’Holocauste »). Cette date marque l’anniversaire de la libération du camp de concentration et d’extermination nazi allemand d’Auschwitz-Birkenau (1940-1945) par l’armée soviétique.

Hier 26 janvier au siège de l’UNESCO, la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, et le Président du Mémorial de la Shoah, Eric de Rothschild, ont présidé à une interprétation de l’œuvre de Jorge Grundman Shoah, pour violon solo et temple sacré par le violoniste Robert Davidovici, suivi d’un témoignage d’Isabelle Choko, présidente de l’Union des Déportés d’Auschwitz, ainsi que des Kaddish et El Male Rachamim par la cantor et chanteuse mezzo-soprano Sofia Falkovitch.

Exposition du 17 janvier au 10 février

L’UNESCO accueille aussi l’exposition de la Wiener Holocaust Library « Il était une fois…. Photographies de familles juives avant 1939 » sur les clôtures extérieures de l’UNESCO pour présenter la richesse et à la diversité de la vie juive en Europe avant la Seconde Guerre mondiale.

L’exposition vise à rendre hommage à l’individualité et à l’humanité des hommes, des femmes et des enfants juifs qui ont été assassinés par les nazis et leurs collaborateurs, et à sensibiliser le public aux communautés et aux cultures disparues à travers l’Europe.

Michel Taube

Merci à Joe Lévy