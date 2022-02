Vladimir veut-il grignoter l’Ukraine comme une Poutine ?

Une image vaut mille mots. Le 7 février dernier, lors de la venue d’Emmanuel Macron à la table du Kremlin, son homologue russe avait implicitement prévenu : Moscou se tient à distance de l’Union européenne. Pourtant, en ce 23 février, la Russie n’a guère été si proche de ses frontières que durant l’époque soviétique. Le commandant en chef Vladimir Poutine veut infléchir le cours de l’histoire. En reconnaissant l’indépendance des territoires séparatistes de Donetsk et de Lougansk, il assume n’avoir jamais su en faire autant de l’implosion de l’URSS. Et pour effacer cette humiliation, il n’y aura guère de paix en Ukraine.

D’ailleurs, le troisième pays d’Europe en superficie – après la Russie et la Turquie – le président russe le rapetisse au rang de simple territoire. Voir son dernier rempart territorial dans le giron de l’OTAN et l’UE ne pouvait que provoquer sa colère. Comme un ex qui revient à l’abordage quand sa sirène chavire pour un autre capitaine.

La sirène, les alliés de Kiev l’ont fait retentir en réaction. Mais tardivement. Et son écho peine à vibrer jusqu’au Kremlin. Qu’est-ce que la suspension du projet de gazoduc russo-allemand Nord Stream 2 quand Moscou choisit d’envahir le deuxième plus grand réseau de gazoducs européen ? Que vaut la livraison américaine d’armes défensives en Ukraine face à 150 000 militaires russes prêts à en découdre ?

Vladimir Poutine n’a jamais mieux porté son nom. À chacun de ses caprices, le tyrannique politicien en fait tout un fromage. Pour parvenir à ses fins, il n’hésite pas à distribuer des frites à ses adversaires. Jusqu’à même mettre toute une nation dans une sauce brune sans qu’elle ne puisse entrevoir une autre solution que l’affront. Comme le plat canadien, Vladimir Poutine fait de ses trois ingrédients sa spécialité. Attention toutefois à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Son excès de gourmandise pourrait faire grossir la Russie jusqu’à en tomber malade.

Informations pratiques :

Poutine : Plat composé de frites garnies de fromage en grains, nappé de sauce brune, populaire au Québec.

Noé Kolanek